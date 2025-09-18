Concejo Deliberante: importante reunión con funcionarios por la Escuela para Jóvenes Conductores

Este jueves 18 de septiembre, en el marco de una nueva Reunión de Comisión Plenaria, el presidente del HCD, Prof. Fabián Blanstein, convocó, en primer término, a Ricardo Spinelli (Subsecretario de Gobierno), Hugo Gallardo (Director General de Protección Ciudadana) y Hugo Vázquez (Subsecretario de Espacios Públicos e Infraestructura Vial), quienes dialogaron con los concejales de los distintos bloques sobre un Proyecto de Ordenanza para la creación de la Escuela Municipal para Jóvenes Conductores. La iniciativa busca que el municipio pueda ofrecer una formación integral, gratuita y de calidad a los jóvenes que tramiten por primera vez su licencia de conducir, promoviendo así una conducción segura y responsable. Posteriormente, los concejales continuaron con el análisis de los diferentes expedientes que formarán parte de la próxima Sesión Ordinaria. La jornada concluyó un rato después con la convocatoria de Marcela Ferrari (Inspectora Jefa Distrital), Prof. Ana Magno (Inspectora de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social – PCyPS) y Prof. Rogelio Díaz. Junto a ellos se abordaron los proyectos aprobados en el Parlamento Estudiantil 2025, muchos de ellos vinculados a la prevención en salud mental. Además de incorporarlos al temario de la Comisión Plenaria para su análisis, debate y seguimiento, la presencia de las autoridades educativas permitió profundizar el tratamiento de la temática y avanzar en líneas de trabajo conjuntas.

Fuente: Prensa HCD

