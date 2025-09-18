Prensa DDI Las Flores

EFECTIVOS POLICIALES DE SUB DDI LAS FLORES LLEVARON A CABO DOS ALLANAMIENTOS POR ROBO OCURRIDO EN UNA VETERINARIA DE ESTA CIUDAD .

Según fuentes Judiciales la Sub Delegación Departamental de Investigaciones en Función Judicial Las Flores llevo a cabo dos Órdenes de Allanamiento, Registro, Secuestro en el marco del Proceso Penal caratulado “ROBO AGRAVADO POR ESCALAMIENTO”, con intervención de la Ayudantía Fiscal Local a cargo del Dr. Pablo Iparraguirre, dependiente de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 09 a cargo de la Dra. Laura Margaretic del Departamento Judicial de Azul. Tras denuncia realizada el día 30 de Agosto en sede policial por el propietario de una veterinaria situada en avenida Carmen y calle Harosteguy de esta ciudad en la que se daba cuenta que autores ignorados habían ingresado a su local previo romper una ventana, para luego forzar una caja fuerte y sustraerle la suma de 5.515.000 pesos en efectivo, como así también diversos medicamentos de uso veterinario, cuatro electrificadores y pares de alpargatas de diferentes talles. Por lo que de manera inmediata efectivos policiales de la SUB DDI se abocaron a la investigación del ilícito, realizando amplias tareas de campo, análisis fílmicos de cámaras de seguridad, testimonios recepcionados, coordinadas por la Fiscalía Actuante logrando recolectar diversas pruebas que indicarían que no serían ajenos al hecho cuatro ciudadanos oriundos del conurbano bonaerense los cuales se desempeñan laboralmente en este medio. Por lo que el Juzgado de Garantías Nro. 02 a cargo del Dr. Federico Barberena del Departamento Judicial de Azul otorgó dos Órdenes de Allanamiento, Registro, Secuestro para una obra en construcción sita en calle Harosteguy al 300 y una casa particular situada en Pueblos Originarios al 400 siendo este el lugar de residencia de los sindicados, de los cuales no se puede brindar datos personales debido al estado en que se encuentra la presente investigación. Siendo cumplimentada dicha orden Judicial en horas de la tarde del día de ayer por personal de Sub DDI Las Flores, arrojando resultado positivo ya que se procedió al secuestro de diferentes elementos que resultan de interés para el esclarecimiento del hecho. Los efectos secuestrados quedaron a disposición de la Ayudantía Fiscal Local, por ser de interés para la prosecución de la investigación.-

