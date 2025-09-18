Pesar por el fallecimiento de un miembro del Club Social

Triste noticia enluta a familiares y miembros del Club Social Las Flores, ante el fallecimiento de uno de sus socios vitalicio Eduardo «chino» Sella. Con hondo pesar se recibió la noticia en la mañana de este jueves. Desde la Institución acompañamos a sus familiares y allegados en este difícil momento, orando por la pronta recuperación espiritual.

Club Social Las Flores

Presidente Ariel Araguas – Secretario Ernesto Varela

