Torneo Clausura: la Liga de Fútbol confirmó los partidos de la sexta fecha

(ver programa completo) El próximo domingo tendrá continuidad el torneo de primera división del fútbol local. En su reunión semanal, la entidad liguista confirmó los encuentros de la próxima fecha. En el estadio de Juventud Unida jugarán desde las 16hs. Barrio Traut-Ferro. Por su parte, en el estadio «27 de abril» desde las 14hs. lo harán El Taladro-El Hollín mientras que a su término se enfrentarán Juventud Deportiva-Juventud Unida. Libre estará Atlético Las Flores.

