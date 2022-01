El tiempo: Alivio en la temperatura y lluvias intermitentes que podrían superar l00 mm

El portal que mas chequea este medio es freemeteo.es , a nuestro criterio -aunque no suene bien- el que acierta un poco mas. De hecho, hace 9 días atrás anunciábamos que la temperatura del día viernes 15 pasado llegaría a 49º, gratamente no llegó, pero estuvo en un momento en los 47º, cuando el resto de los portales informaban que no superaría los 43º. Ahora manifiesta que la semana que acaba de comenzar la temperatura no superará los 29º y las lluvias por esta semana serán intermitentes durante varios días, donde podría superar los 100 milímetros. La lluvia escaseo en todo el país, y el daño ya es irreversible para muchos chacareros. También se generarán vientos de hasta 70 k x hora para hoy lunes alrededor de las 17 hs. En cambio en el sur argentino, Bariloche – Rio Negro, se espera para la madrugada de este lunes que la temperatura baje y ronde los 2º.

