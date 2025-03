El tren de la victoria (Por Flavio Iacomini)

Ferrocarril Roca en el CEF N° 6 le ganó el clásico por 1 a 0 a El Taladro y sumó su segunda victoria consecutiva en el torneo Apertura 2025. Mauro Ramos, en los minutos finales del primer tiempo, convirtió el único gol del partido. Casi en el final, el arquero ferroviario Pablo Abrego, le atajó un penal a Fernando Montenegro.

(Por Flavio Iacomini)

La jugada a los 44 del primer tiempo nació desde la derecha. Buena circulación del balón entre Iván Lozano y Facundo Eluaiza, centro a ras del piso y la aparición del otro lado por la izquierda de Mauro Ramos.

El diez, en el arco que da a calle Pellegrini, definió muy bien y dejó sin chances al debutante Jonatán Rojas (ex Deportivo Cazón de Saladilllo).

Ferro, que estaba desde hacía rato con 10 jugadores dentro del campo debido a la expulsión de Sergio Cenzano, se ponía en ventaja ante su clásico rival pero así, con inferioridad numérica, debía jugar y aguantar todo el segundo tiempo.

El verde, que jugó su primer partido en el torneo, porque en la primera fecha quedó libre, logró estar a la altura de su rival pero no le alcanzó para llegar a la igualad.

La gran oportunidad el equipo de Matías Delgado la tuvo en el minuto 89, cuando el arquero Pablo Abrego, le cometió penal a Gabriel Cenzano que se iba camino al gol.

Fernando “Charo” Montenegro hacía poco había ingresado y no se había terminado de acomodar bien en el juego cuando le surgió la posibilidad del remate decisivo.

El timing y la experiencia de Pablo Abrego pudo más al arrojarse hacia su izquierda. El numero uno ferroviario, con un manotazo, mandó la pelota al tiro de esquina.

A pesar de los ocho minutos que adicionó el árbitro de Saladillo Nicolás Nicoló y los embates del conjunto de calle Pueyrredón que desesperadamente fue en busca del empate, el equipo de Delgado no pudo finalmente torcer su destino.

Con su segundo triunfo consumado, Ferrocarril Roca sumó otro triunfo que lo deja en el primer lugar en el certamen.

El próximo domingo ante El Hollín, en su tercer partido, los albicelestes de Luciano Bertamino deberán sortear una nueva estación. Allí, en su casa, en este comienzo a toda máquina, podrá saberse si este mismo tren, seguirá siendo el de la victoria

Ferrocarril Roca. Pablo Abrego, Bruno Silva, Alesio Aguirre, Iván Lozano, Facundo Eluaiza, Luis Peón, Estanislao Iglesias, Emmanuel Tus, Facundo Maciel, Mauro Ramos, Sergio Cenzano. Relevos: Alexis Vovoril, Adrián Araujo, Iván Garcete, Enzo Molina, Mauro López, Lucas Valdéz, Fernando Altamiranda. D.T: Luciano Bertamino. Ayudante de Campo: Luciano Poffer. P.F: Luciano Ponce.

El Taladro: Jonatán Rojas, Vicente Carricart, Valentín Depollier, Sergio Caputo, Gianfranco Manrique, Facundo Pérez, Juan María López, Gabriel Pérez, Jonatán López, Nicolás Carballo, Gabriel Cenzano. Relevos: Agustín Delgado, Alan Suarez, Fernando Montenegro, Federico Montes de Oca, Gianluca Iacomini, Jonatán Quiñones, Mateo Cantet. D.T: Matías Delgado. Ayudante de Campo; Mariano Grimaux.

Arbitro: Nicolás Nicoló: Saladillo.

