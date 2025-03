Esto de ganar con 8 es cosa de corazón amarillo (Por Flavio Iacomini)

Barrio Traut, en un agónico final, le ganó 2 a 1 Juventud Unida en cancha albirroja. Comenzó perdiendo el partido, quedó en inferioridad numérica, pero con entrega y actitud lo dio vuelta con los goles de Luis Urruchua y Ary Amicone. A pesar de sufrir la expulsión de su mediocampo completo, ya que vieron la roja: Eugenio Montórfano, Elias López y Tomás Vilela y también su entrenador Dardo Rivarola, el “Barrio” volvió a ganar y es uno de los punteros del campeonato oficial Apertura 2025.

(Por Flavio Iacomini)

Que sería del fútbol de Las Flores si no estuviera Barrio Traut es los muchos se preguntan.

El conjunto del ya mítico entrenador Dardo Rivarola, volvió a dar la nota este fin de semana al ganarle de visitante a Juventud Unida, El del “Barrio”, en el estadio de 25 de Mayo y Azul, sumó tres puntos valiosos que lo ubican ahora en la punta compartida con Ferrocarril Roca como líderes absolutos.

Antes del primer cuarto de hora de iniciado el partido, el buen delantero de Juventud Unida Tomás Osterrieth convirtió el primer gol del encuentro.

El dueño de casa, dirigido técnicamente por Gabriel Tolosa, mostró un juego más interesante que su rival y se fue al descanso con la diferencia a su favor y con un hombre de más debido a la expulsión del mediocampista y capitán del amarillo Eugenio Montorfano. “Quito” recibió dos amarillas por sendas infracciones y debió dejar el terreno de juego tempranamente.

Fue Luis Urruchua quien empató el partido, también en los primeros minutos pero del segundo tiempo.

“Luisito” fue luego remplazado por Ary Amicone y este mismo delantero se encargó de convertir el segundo, a poco de haber ingresado, al lograr una gran definición.

Llegó la expulsión de Tomás Vilela por una infracción. Esto derivó en el enojo del D.T amarillo que terminó luego expulsado. “A ver el que está con las manos en el bolsillo se va de aquí” fue lo que dijo el árbitro foráneo y le mostró la roja a Dardo Rivarola.

En el final, con Juventud Unida al ataque desesperado en busca de la igualdad, una fricción desembocó en la expulsión de Elías López, quien había sido una de las grandes figuras de la cancha.

Ahí nomás terminó el partido y Juventud Unida no tuvo tiempo para más reaccionar.

Barrio Traut, a puro corazón, ganas y entrega, consiguió su segunda victoria en el torneo.

El próximo fin de semana, herido por las bajas, se topará con Juventud Deportiva, equipo albiverde que va por su recuperación.

El Depor, tendrá enfrente a uno de los punteros. El corazón amarillo volverá de nuevo a escena. Debido a esto, es un incógnita saber que pasará. De lo que no hay dudas es que garra y entrega, seguro habrá.

