Elecciones 2023: Adelante Las Flores negó vinculación con el «canosismo»

En un comunicado a conocer este viernes el equipo de campaña de Adelante Juntos informó que «mientras se avanza en negociaciones con la referente del PRO local, Dra. Alejandra Quintieri, resulta necesario dejar en claro que el ex Intendente Canosa no fue, no es y no será parte de este proyecto político que a nivel local lidera Federico Dorronsoro». La nota expresa que «a partir de las dudas e inquietudes generadas por algunas notas periodísticas de estos días, nos vemos en la obligación de aclarar que nuestro espacio se encuentra en pleno proceso de definiciones electorales a una semana de la fecha límite para el cierre de listas. Y que, al margen de lo que pueda suceder con los distintos armados a nivel local, provincial o nacional, y de las inevitables operaciones periodísticas, este espacio político no va a negociar nunca la voluntad de ser la alternativa de gobierno que deje atrás el pasado

y las prácticas de la vieja política. En 2021 dimos la muestra más clara de esto, arriesgando mucho en una elección interna en la que por amplio margen la ciudadanía nos encomendó la tarea de asumir la conducción de la oposición en Las Flores, y el armado de un proyecto de gobierno moderno, inclusivo, con desarrollo y de cara al futuro, en el que no vamos a claudicar. Por lo tanto, mientras se avanza en conversaciones con la referente del PRO, Concejal

Alejandra Quintieri, resulta necesario dejar en claro que el ex Intendente Canosa no fue, no es y no será parte de este proyecto político que a nivel local lidera Federico Dorronsoro, acompañado por un gran equipo de personas que creen en el recambio y la oxigenación de la política como respuesta a un proceso de gobierno desgastado y sin rumbo».

Equipo de Campaña

Adelante Las Flores

Comunicado Adelante LF

