Elina Iacomini, de Canotaje Las Flores: «Con el apoyo de todos el Provincial fue un éxito»

Luego del evento que tuvo lugar el pasado fin de semana en la laguna del Difunto Manuel y que reunió a un gran cantidad de palistas de diversas ciudades, la actual tesorera de la agrupación realizó un balance en FM Alpha. «Tuvimos una muy buena participación de veinte clubes aproximadamente con una linda cantidad de palistas que se fueron muy conformes tanto con la pista como así también con la atención que recibieron», sostuvo Iacomini. «La verdad que el trabajo que se hizo en la pista fue excelente porque bollar una pista cada cincuenta metros y nueve carriles es un trabajo intenso. Además, el parque en sí estuvo muy bien acomodado. La gente del municipio nos dio una gran mano, trabajó a destajo para dejar todo impecable. Por eso es necesario agradecer a la Dirección de Deportes que colabora siempre para poder realizar la regata, al intendente Fabián Blanstein y de ahí en más a todos los que nos acompañaron, nos apoyaron y nos dieron una mano», sostuvo luego. La integrante de Canotaje Las Flores mencionó también «al CEF que prestó sus instalaciones para que las delegaciones puedan dormir bajo techo. Algunas pasaron la noche en la pileta climatizada y otros al Country. Así que en ese sentido estuvo todo bien organizado. También a Bomberos Voluntarios con su equipo de rescate y la ambulancia del Hospital».