Susana Cumba Pta. de Lalcec: “Nosotros tenemos que suplir la falta de políticas públicas”

En el mes Rosa, en referencia a la concientización sobre el cáncer de mama, Susana visitó los estudios de LA RADIO para hablar de los proyectos y la innovación informativa de Lalcec Las Flores con respecto al mapeo realizado con datos de atención en nuestro nosocomio, el mismo sirve para detectar las prioridades de trabajo, y prevención de los distintos canceres en nuestra población.

“Muy agradecida que nos hayas llamado porque siempre es muy importante visibilizar la concientización…Por mi trabajo cuando vivía en Las Flores, este me ocupaba mucho tiempo y nunca pude participar de algo solidario, algo que heredé de mi padre, me ausenté 25 años de Las Flores y cuando volví me dije que iba a colaborar en alguna institución y así me uní a las chicas de Lalcec. Me gusta transmitir lo que se hace desde nuestra querida entidad…Cuando uno se detiene a charlar con algún conocido que te cuenta que le pasa algo hay que escuchar, hay que hacer conciencia de las enfermedades, por eso hay que dar charlas, educar que es la base, un país sin educación ni salud me parece que no camina. Nosotros tenemos que suplir la falta de políticas públicas, aunque no me gusta tocar mucho ese tema, pero pienso que falta mucho porque por ejemplo no hay muchos médicos hoy en día…Aprovecho para decir que Lalcec mantiene la sala de oncología de nuestro hospital. Se ha donado aparatología importante como el mamógrafo que llegó hace un tiempo, lo que son electrodomésticos también (televisor, heladera, etc).”

Sobre la presentación del mapeo, dijo: “La presentación de los datos era una idea que venía hace tiempo, los oncólogos que atienden aquí que son dos sugirieron confeccionar un “mapa epidemiológico” en Las Flores. Hubo todo un grupo de gente que se dedicó a realizar el trabajo. Se sacaron todas las historias clínicas del 2020 al 2025 (que son todas anónimas), Se hizo una estadística en base a 657 personas, se trataron personas que se atienden en el Hospital, no tenemos los datos de vecinos que se atienden en Capital Federal o La Plata en forma privada…En primera línea está el cáncer ginecológico, después el de mamas y luego el cáncer gástrico (colon). Esto es inédito y la idea es hacerla conocer a través de casa central. Queremos poder contar lo nuestro. Podemos contar en qué consistió y cuál es el fin. Eso nos ayuda a analizar la calidad de vida, dónde viven. Por ejemplo, en el ámbito educativo, vemos que hay casos de gente que no completó los estudios primarios…Lalcec tiene una filial muy fuerte en Bolívar al igual que Rauch, acá estamos gracias a Laura (Iturralde) que hizo muchísimo. El trabajo tenía un gasto y se logró. Esto es una puerta de entrada para saber en qué línea vamos a seguir. Tenemos que enfocarnos en la salud pública y es real. También queremos llegar a las familias del campo, Rosas, Newton, los chicos nos dicen que las redes nos ayudan pero a veces quedan dudas y no sabemos a quién contar. Por eso últimamente vamos mucho a la zona rural…”

Recordando la llegada en otros años del camión de Avon, dijo: “La empresa AVON dejó de hacer el evento del camión por los gastos, cumplía una función importante pero los números no le daban. La cuestión de equipamiento también hoy se dificulta. Hay especialistas que ya se han jubilado y no están por ejemplo…” También, agregó: “Las chicas de “Flores Rosas” que es como una ramita de Lalcec, nos enseñan que sentadas en una silla, con un palo, a hacer el movimiento tipo remo se logra circulación de la linfa y el brazo no se hinche después de sacar en la operación los ganglios, el domingo en la presentación ellas estuvieron y colaboraron…” Sobre el final de la entrevista, Susana agradeció: “Agrego que el pueblo de Las Flores es muy colaborador, la gente siempre está presente para lo que le pidamos, lo necesitamos es renovación de gente, que sea gente joven que participe en instituciones. Ellos tienen otro impacto desde las redes y oxigenan a la Comisión como así también agradecer a los medios de comunicación que son nuestros aliados…” Remarcaba.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A SUSANA CUMBA

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