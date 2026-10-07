La Buena Noticia: diseñan en España un neumático que no se tira cuando se desgasta, solo se sustituye la banda de rodadura

Un equipo de la Universidad Carlos III de Madrid desarrolla un neumático modular cuya banda de rodadura puede desmontarse y sustituirse cuando se desgasta. El sistema permitiría conservar la carcasa, que supone más del 80 % del peso del neumático, y abre además la puerta a incorporar sensores para mejorar la seguridad de los vehículos. Cambiar un neumático porque su dibujo se ha desgastado implica desechar mucho más material del que realmente ha llegado al final de su vida útil. La estructura interna puede conservar todavía sus propiedades, pero la construcción convencional hace que carcasa y banda de rodadura formen prácticamente una única pieza. Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) trabajan en una alternativa radicalmente diferente: fabricar ambas partes como elementos separables. El proyecto se denomina ECOTIRE y propone un neumático modular con una carcasa reutilizable sobre la que se instala una banda de rodadura desmontable. Cuando esta última llega al límite de desgaste, podría retirarse e instalarse otra sin sustituir necesariamente todo el neumático. La idea tiene una consecuencia importante desde el punto de vista de los materiales: la banda de rodadura representa menos del 20 % del peso total, por lo que potencialmente se podría conservar más del 80 % restante durante varios ciclos de utilización. Uno de los principales retos consiste precisamente en conseguir que una pieza diseñada para desmontarse soporte las enormes fuerzas generadas durante la circulación. ECOTIRE prescinde de una unión química permanente entre la carcasa y la banda. En su lugar, los investigadores han desarrollado un sistema de enclavamiento puramente mecánico. La interfaz utiliza una geometría diseñada para transmitir las fuerzas longitudinales y laterales que aparecen al acelerar, frenar y tomar una curva, manteniendo al mismo tiempo la posibilidad de separar los componentes. Los estudios experimentales del equipo han evaluado diferentes elastómeros y configuraciones. Entre las combinaciones estudiadas, la formada por EPDM65 y silicona mostró un comportamiento mecánico compatible, con buen contacto entre superficies y una elevada fricción estática. El concepto no se ha quedado únicamente en simulaciones. Los investigadores han fabricado prototipos y desarrollado bancos de ensayo específicos para estudiar cómo responde la unión mecánica en condiciones controladas.

Fuente: Ecoinventos

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