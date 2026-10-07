Cooperativa Eléctrica: ya se pueden retirar las credenciales para la Asamblea de Distrito
La Cooperativa de Electricidad informa que ya se encuentran disponibles las tarjetas credenciales para participar de la Asamblea Electoral de Distrito que se realizará el próximo 30 de octubre a las 18hs. Los asociados deberán acercarse a 25 de Mayo Nro. 513 para retirar su credencial presentando su DNI. El cronograma de entrega de credenciales es el siguiente: lunes 5 al viernes 9 de octubre de 7 a 12hs., martes 13 al viernes 16 de octubre de 7 a 12hs. y de 18hs. a 22hs. y sábado 17 de octubre de 9 a 12hs.
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