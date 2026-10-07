7 de octubre de 2026

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Torneo Clausura: así se jugará la sexta fecha

5 horas atrás Fm Alpha

(ver cronograma de partidos) En su habitual reunión semanal la Liga de Fútbol confirmó los encuentros correspondientes a la sexta fecha de la fase regular del Torneo Clausura en todas sus categorías como así también en el Fútbol Femenino. En primera división el próximo domingo a las 14hs. en el estadio de Juventud Unida se enfrentarán el local ante Barrio Traut mientras que a las 16hs. lo harán El Hollín-El Taladro. Finalmente, a las 16:30hs. en el estadio «27 de abril» jugarán Juventud Deportiva-Ferro. Libre estará Atlético.

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