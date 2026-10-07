BM – miércoles 7 de octubre

REUNIÓN CON PROFESIONALES QUE REALIZAN ESTUDIOS HIDRÁULICOS PARA MEJORAS EN LAS CUENCAS DE ARROYOS DE LA ZONA Comenzaron los estudios hidráulicos para proyectar las obras de mejoras y adecuación de las cuencas de los Arroyos Vallimanca, Saladillo y Las Flores, que permitirán ordenar y mitigar el impacto de las crecidas de dichos cursos de agua. Parte del equipo y profesionales que realizarán los proyectos visitaron Las Flores y fueron recibidos por el intendente Fabián Blanstein, el coordinador de Cuencas Hídricas del Ministerio de Infraestructura de la provincia, Alberto Gelené y funcionarios municipales, con quienes se intercambió información sobre el tema y recopilación de datos para las tareas emprendidas. Estas obras se complementarán con las importantes obras realizadas en el Río Salado – receptor de las mismas – y en el que se desarrolla el Plan Maestro Integral del Río Salado. En el encuentro se acordó organizar para más adelante una reunión en la localidad de El Trigo para intercambiar y compartir información, conocimiento y consultas con instituciones, vecinos y productores que forman parte de la cuenca y ribereños al Arroyo Las Flores.

SE VIENE LA SEGUNDA FECHA DEL 12 ° ENCUENTRO CORAL CIUDAD DE LAS FLORES Este viernes 9 de octubre dará comienzo en nuestra ciudad la segunda fecha programada del 12° Encuentro Coral Ciudad de Las Flores y sus Parajes Rurales. El evento musical, que se extenderá también durante el sábado 10 y el domingo 11, es organizado por el profesor Miguel Angel Polito del Coro Polifónico Municipal y cuenta con fuerte apoyo de la Secretaría de Educación y Cultura. El día viernes por la tarde el encuentro tendrá su jornada inaugural con la recepción de las delegaciones de coreutas de distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires. Arribarán a Las Flores integrantes del Coro «Voces de Camino» con su director Hugo Figueras, Coro de la Facultad de Ciencias Exactas y Ciencias Naturales de la UBA, Coro Vocal «Austra»l y el grupo «Mamacoro» con su directora María D’Adamo. La primera actuación de las agrupaciones de voces se realizará el mismo viernes a las 21 horas en la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Las actividades musicales tendrán su continuidad el día sábado donde los coreutas también tendrán la posibilidad de disfrutar de una jornada de campo en el paraje Rosas. Además allí el Maestro Marcelo Valva brindará un taller coral. El domingo culminará esta segunda fecha con una cantata al aire libre al borde de la Laguna del Parque Plaza Montero. Es valioso de destacar que todas las presentaciones del 12° Encuentro Coral Ciudad de Las Flores serán libres, abiertas y gratuitas para toda la comunidad.

ACTIVIDAD DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL EN EL DÍA DE LA SALUD MENTAL En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, la Biblioteca Pública Municipal “Dr. Pablo Minellono” llevará adelante una actividad donde se compartirán citas literarias bajo la propuesta “Palabras refugio”. Se realizará este viernes 9 de octubre, de 9 a 12 horas, en el espacio ubicado en Av. Gral. Paz y Alem.

AULA TECNOLÓGICA “RE CONECTADOS”: DÍAS Y HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO La Secretaría de Desarrollo Humano informa los días y horarios de funcionamiento del Aula Tecnológica “Re Conectados”, un espacio para aprender, crear y resolver trámites digitales. El espacio funciona en el Centro de Promoción Comunitaria “Ositos Cariñosos”, ubicado en Las Rosas 641 del Barrio Solidaridad.

LUNES | 15 A 16:30 HORAS

* Trabajos prácticos.

* Elaboración de currículum.

MIÉRCOLES | 9 A 13 HORAS

* Trámites digitales.

* Acompañamiento y asesoramiento.

16 A 17:30 HORAS

* Trámites en general.

A partir del 14 de octubre: IA PARA EXPLORAR Y CREAR. Los miércoles de 16 a 17:30 horas, destinado a adolescentes de 13 a 17 años. La propuesta tendrá una modalidad de 4 clases consecutivas, de una hora de duración.

Inscripción a través del siguiente Formulario https://forms.gle/UvXMkj3tp8HRaQd17. Para más información:

WhatsApp 2244 464216; Mail educacion@lasflores.gob.ar

INAUGURACIÓN DEL SKATEPARK DE LAS FLORES La Secretaría de Desarrollo Humano informa que el próximo sábado 24 de octubre a las 15 horas se realizará la inauguración del Skatepark Las Flores, ubicado en Av. Pellegrini y 25 de Mayo. La jornada contará con skate, BMX y música y será una oportunidad para estrenar y disfrutar este nuevo espacio junto a amigos y familia. Se invita a toda la comunidad a participar de esta jornada y a quienes practican estas disciplinas a acercarse con sus tablas, bicicletas o patines.

EN PLAZA MITRE SE REALIZARÁ UN ENCUENTRO CON LA COMUNIDAD POR LA SALUD MENTAL El 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Por tal motivo, desde la Secretaría de Salud junto a la Dirección de Discapacidad se realizará un Encuentro con la Comunidad en Plaza Mitre. Se invita a todos los vecinos florenses a compartir la jornada, que dará comienzo a las 10 horas, para conversar, evacuar dudas y más.

LIGA BONAERENSE DE FREESTYLE EN LAS FLORES El próximo domingo 11 de octubre desde las 16 horas en el pasaje Juan Manuel de Rosas de Plaza Mitre se realizará un atractivo evento de Freestyle. En esta nueva fecha de la Liga Bonaerense (las inscripciones serán a partir de las 15 horas), el público que se acerque al veredón de la plaza principal podrá observar nuevos talentos y las rimas de la cultura urbana del territorio provincial. El encuentro, promovido por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita, augura buenos momentos para poder compartir en un espacio tradicional e importante de nuestra ciudad.

PADEL: FIORELLA PROPATO SAN MARTÍN VUELVE A LA SELECCIÓN NACIONAL CON SU PADRE SEBASTIÁN EN EL CUERPO TÉCNICO La Secretaría de Deportes felicita a Fiorella Propato San Martín por su regreso a la Selección Argentina de Padel y a su padre Sebastián por formar parte del cuerpo técnico del elenco “Albiceleste”, que estará disputando la semifinal de la América Padel Cup. Desde el jueves 15 hasta el sábado 17 de octubre, nuestros representes enfrentarán a Chile en el Premium APA Centers de Buenos Aires, donde Fiorella intervendrá en la categoría Sub 18, junto a Antonella D’Angelo y Victoria Vilchez. Argentina llega a esta instancia con un andar arrollador tras haber cerrado con puntaje perfecto la serie de cuartos de final, superando 9 a 0 a Colombia en Barranquilla. Por su parte, Chile accedió a las semifinales luego de derrotar 6-3 a Venezuela. Del otro lado del cuadro, el cruce entre Brasil y México definirá al segundo finalista del certamen continental. Debemos consignar que la América Pádel Cup es una de las competencias por equipos más destacadas del calendario americano. Se disputa bajo un formato de eliminación directa y cada delegación está conformada por 12 deportistas (tres jugadores y tres jugadoras de máxima categoría, junto a tres juveniles masculinos y tres femeninos Sub-18), enfrentándose a lo largo de tres jornadas en cruces masculinos, femeninos y mixtos.

LA ESCUELA MUNICIPAL DE PARACANOTAJE INTERVINO EN LA SEGUNDA FECHA DEL CAMPEONATO PROVINCIAL DE VELOCIDAD La Secretaría de Deportes hace mención a la presentación de la Escuela Municipal de Paracanotaje en la segunda fecha del Campeonato Provincial de Velocidad y Regatas Promocionales, que se desarrolló eñ fin de semana en el Parque Plaza Montero con la organización de Canotaje Las Flores y fiscalización de Fe.Bo.Ca.K. Las embarcaciones integradas por Leopoldo Alvarado y Jorge Gómez, Victoria Petricio y Matías García y Gianella Carranza y Gonzalo Montastruc fueron protagonistas en la regata de Canoa Mixta sobre una distancia de 200 metros.

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