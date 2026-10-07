7 de octubre de 2026

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ONG y familiares de víctimas exigieron la reactivación de la obra vial frente a Casa Rosada

2 horas atrás Fm Alpha
En el marco del Día del Camino, la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) y la Fundación Estrellas Amarillas encabezaron el pasado lunes 5 una masiva concentración en Plaza de Mayo (frente a la Casa Rosada) para denunciar el crítico estado de las rutas nacionales y la parálisis de la infraestructura pública. La movilización reunió a intendentes, vecinos y organizaciones sociales que advirtieron sobre el aumento de siniestros viales debido a la falta de mantenimiento estatal. El reclamo contó con el respaldo del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien instó a priorizar la seguridad vial para preservar la vida en las comunidades conectadas por las trazas del país. Para más detalles, consulta la cobertura en el portal informativo. Estuvieron presentes integrantes de Vecinos Autoconvocados Las Flores y Azul.

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