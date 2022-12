Emoción y recuerdo en la inauguración del Monumento a Héroes de Malvinas

Se inauguró en la mañana de este martes en Plaza Mitre el Monumento a los Héroes de Malvinas, iniciativa de ex combatientes florenses junto a la Comisión de Homenaje a los Veteranos de Malvinas del Astillero Río Santiago. Vale señalar que ésta Comisión trabaja por la valorización de la gesta de nuestros héroes a través de, entre otras acciones, la conformación de monumentos como el que fue instalado en nuestra ciudad. En el acto estuvieron presentes el intendente Alberto Gelené, el presidente del HCD, Prof. Fabián Blanstein, autoridades, medios de prensa, invitados especiales y público en general, además de los ex combatientes Hugo Núñez, Agustín Arce y Gustavo Mondini. También formaron parte de dicho acto integrantes de la Asociación Soldados Florenses Movilizados por Malvinas. Luego de entonar las estrofas del Himno Nacional se procedió a realizar un minuto de silencio por aquellos soldados caídos durante el conflicto bélico. Al referirse al monumento, Walter Carrizo, integrante de la Comisión de Homenaje, afirmó que «cuando fuimos convocados para diseñar este monumento se nos llenó el pecho de alegría. La idea era buscar un lugar para que todos sepan de qué se trataba lo que queríamos hacer. En agosto pasado, cuando tomamos contacto con Las Flores, nuestros veteranos nos llevaron a recorrer la ciudad. Buscábamos un lugar donde todos pudieran ver el monumento; que todos reconozcan a nuestros veteranos. Buscábamos un lugar muy importante y hoy el logro está terminado». En tanto, el ex combatiente Gustavo Mondini expresó que «es bueno saber que a 40 años de la gesta el pueblo argentino no se olvida de sus héroes. No somos un país belicoso, este tipo de enfrentamientos no ocupa lugar en la agenda actual. Hubo que pasar más de una década para lograr un reconocimiento aunque aún estamos lejos de lo que merecemos. No olvidemos nunca la posibilidad de pelear juntos por una causa». Finalmente, el intendente Gelené manifestó que «me siento emocionado de compartir este acto tan meritorio para nuestra comunidad en su conjunto y para nuestros héroes caídos, ex combatientes, a todos ellos que en estos 40 años lucharon por nuestras islas. También agradecer al personal de Astilleros Río Santiago y a nuestros combatientes por haber proyectado y construido este monumento que pasa a ser fundamental en la historia de nuestra ciudad y en la patria como es la lucha de Malvinas».

