Emotivo homenaje a «Gato» Peters: ahora la sala del Teatro Español lleva su nombre

En un sencillo y emotivo acto, se hizo un especial homenaje al recordado Ricardo “Gato” Peters. A partir de hoy, la sala del Teatro Español llevará su nombre como reconocimiento por su trayectoria por todo lo brindado desde el humor, la educación, como vecino y más. Para oficializar la imposición del nombre, se realizó el descubrimiento de una placa recordatoria. Participaron su esposa Teresita Bastién junto a su hijo Agustín, el ex concejal Valentín Gennuso, autor del proyecto que le dio vida a la Ordenanza 3554/2003 que establece el nombre, el intendente Alberto Gelené, el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Blanstein y el director de Cultura, Juan Bautista Saladino. Luego, Flavio Iacomini dio lectura a una reseña de vida del “Gato”, desde su Carhué natal, su carrera como Veterinario, su llegada a Las Flores; en la docencia, en la función pública y política; su paso por destacados escenarios de todo el país, canales de televisión y toda su trascendencia a lo largo de la vida. Compartido un video donde se lo pudo recordar y ver al artista en distintas entrevistas realizadas, Teresita agradeció por este momento tan especial y por hacer posible que “la segunda casa de Gato” lleve su nombre. En el final, el intendente Gelené remarcó el importante rol que cumplió Peters en la comunidad en distintos ámbitos, lo que siempre significó y seguirá representando un gran orgullo para todos. Culminado el acto, los presentes recorrieron la renovada Sala del Teatro cuya dirección y coordinación está a cargo de Aldo Valente.

