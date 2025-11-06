Prof. Javier Labolita, sobre Petroca 81: «Es un proyecto sumamente interesante a nivel institucional»

La Escuela de Educación Secundaria Técnica N°1 presentó en la tarde del miércoles el vehículo con el que competirá este fin de semana en el autódromo de Concepción del Uruguay (Entre Ríos) en el Desafío ECO YPF, la reconocida prueba de autos eléctricos construidos por estudiantes de todo el país. Fue en el hall central del establecimiento educativo donde asistieron autoridades del establecimiento e invitados especiales además de toda la comunidad de la ETI (alumnos y docentes). Al respecto, la 91.5 habló con el Prof. Javier Labolita quien forma parte del equipo que diseñó tal vehículo. «Es un desafío muy grande pero estamos entusiasmados. Fueron meses de un arduo trabajo donde los alumnos prepararon este auto impulsado por energía eléctrica. Durante su trayectoria educativa en la ETI ellos pudieron adquirir estos conocimientos y hoy lo ven plasmado. La verdad que es un proyecto sumamente interesante a nivel institucional que nos deja satisfechos y nos abre muchas posibilidades de seguir creando a futuro». Por su parte, en diálogo con el programa «El Periodístico», el Prof. Cristian Llul, quien también integra el equipo Petroca 81, manifestó que «agradecer mucho a los alumnos que tanto se esforzaron. A la comunidad que se sumó con su aporte y también a la dirección de la ETI que confió en nosotros y en este proyecto. Los chicos se convencieron de esta idea y están con muchísimas ganas de participar».

About The Author