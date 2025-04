En qué porcentaje se paró en Las Flores

Por esto, le pedimos un informe al Sec. General de de CGT Regional Las Flores, Hernán Patronelli, contando:

“Con respecto al paro se dan porcentajes más o menos históricos en nuestra ciudad, teniendo en cuenta que los trabajadores tienen derecho constitucional de adherirse o no a una huelga. Bancos, camioneros, choferes 100%, propietarios de camiones 80%, UOCRA 90% en la obra privada, porque la publicas está paralizada hace más de un año, sanidad 70%, educación pública 95%, Cooperativa Eléctrica 100 % pero con guardia, fraternidad; UPCN Pcia. de Bs. As. , Arba y Registro Civil 100 %, salud publica 70 %, esenciales: auxiliares 90%, municipio 90%, SOSBA 100 %. No se adhirieron: Correo Argentino, ANSES y PAMI, Empleados de Comercio y SADOP, aunque si los representantes gremiales a las medidas de fuerza.

