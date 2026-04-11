Esta noche en El Caldero: Verónica Condomí + Matías Betti

Verónica Condomí y Matías Betti alimentan este proyecto con músicas de autores argentinos y composiciones propias. La voz, el stick, la guitarra y el bombo, se entrelazan en canciones que fusionan las raíces folklóricas con el rock de nuestro país, versionando temas de Spinetta, Yupanqui, Charly García, Divididos, Cerati, Gabo Ferro, Ariel Ramírez, entre otros.

Dieron su primer concierto en el año 2012, y desde entonces han recorrido diferentes escenarios, llevando su música a distintos lugares del país.

En 2019 publicaron su disco debut Verdeado Dulzor y lo presentaron en dos oportunidades en la Sala Sinfónica del CCK. Uno de esos conciertos fue grabado para el ciclo de TV “En Concierto. Música en el CCK II” emitido por Canal Encuentro y la TV Pública.

En 2020 Verdeado Dulzor fue nominado a los Premios Gardel como Mejor Álbum de Folklore Alternativo.

Actualmente, en 2025, publicaron el EP “Llamar al Viento” con 4 canciones:

– Nuestra Verdad (Verónica Condomí – Matías Betti)

– Soy Todo lo que Recuerdo (Gabo Ferro)

– Juana Azurduy (Ariel Ramírez – Félix Luna)

– En los Sueños (Fernando Ruiz Díaz – Catupecu Machu)

11 de abril – 21hs – En El Caldero – Servicio de cantina y parrilla. Preventas: 2244 428636

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