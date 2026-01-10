Este fin de semana Las Flores vive la «Expo Fiesta 80’s»1 minuto de lectura
Ya está todo listo en el ya tradicional sector verde del Parque Plaza Montero para compartir jornadas a pura música, recuerdos y todo lo necesario para revivir la época ochentosa. Este acontecimiento se suma a las realizaciones artísticas, culturales y productivas que además promueven el turismo y los distintos atractivos que se pueden disfrutar en nuestra ciudad esperando la llegada de visitantes desde distintos puntos. La cartelera está conformada por los siguientes espectáculos: desde las 21 horas subirá al escenario Axel Benítez con música de baladas, cumbias y clásicos. A las 22 horas, la música internacional sonará con el grupo florense «Walkmans» mientras que el cierre del primer día de espectáculos estará a cargo de «Gulp», grupo que hará un tributo a Los Redondos. Para el domingo, el programa artístico incluye desde las 20:30 horas la presentación inicial del espectáculo infantil musical «Vinicius». Después Leo Blanco hará un show al estilo Michael Jackson mientras que a las 22:30 horas la programación destaca la actuación de Fuerza Stereo con un gran tributo a Gustavo Cerati y Soda Stereo. En el lugar, habrá patio de comidas con carros gastronómicos y distintos stands.