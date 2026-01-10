10 de enero de 2026

Este fin de semana Las Flores vive la «Expo Fiesta 80’s»

3 horas atrás Fm Alpha

Ya está todo listo en el ya tradicional sector verde del Parque Plaza Montero para compartir jornadas a pura música, recuerdos y todo lo necesario para revivir la época ochentosa. Este acontecimiento se suma a las realizaciones artísticas, culturales y productivas que además promueven el turismo y los distintos atractivos que se pueden disfrutar en nuestra ciudad esperando la llegada de visitantes desde distintos puntos. La cartelera está conformada por los siguientes espectáculos: desde las 21 horas subirá al escenario Axel Benítez con música de baladas, cumbias y clásicos. A las 22 horas, la música internacional sonará con el grupo florense «Walkmans» mientras que el cierre del primer día de espectáculos estará a cargo de «Gulp», grupo que hará un tributo a Los Redondos. Para el domingo, el programa artístico incluye desde las 20:30 horas la presentación inicial del espectáculo infantil musical «Vinicius». Después Leo Blanco hará un show al estilo Michael Jackson mientras que a las 22:30 horas la programación destaca la actuación de Fuerza Stereo con un gran tributo a Gustavo Cerati y Soda Stereo.  En el lugar, habrá patio de comidas con carros gastronómicos y distintos stands.

