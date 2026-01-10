10 de enero de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Vialidad Nacional anunció las próximas rutas a licitar: la 3 y la 5 están en agenda

2 minutos de lectura
1 minuto atrás Fm Alpha

Tras el anuncio del gobierno el pasado martes 6 de enero, de la firma de los contratos que habilitan la posesión, administración y mantenimiento de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones (RFC), se conocieron cuáles serán los próximos tramos y rutas del país a licitarse. Según supo la Agencia Noticias Argentinas el llamado a licitación pública nacional e internacional de la Etapa II de la RFC está habilitado y los pliegos preliminares se pueden consultar en la página web argentina.gob.ar. Los tramos de dicha etapa que salen a licitación son Tramo Sur Atlántico Acceso Sur y Tramo Pampa. El primero (que incluye Las Flores) abarca:

Autopista Ezeiza-Cañuelas

  • Desde el final de la Au. Newbery (Buenos Aires) hasta la intersección con la RN 205 y RN 3 (Buenos Aires).
  • 30,39 km.

Au. Riccheri

  • Desde Av. General Paz (Buenos Aires) hasta el acceso al Aeropuerto Internacional de Ezeiza (Buenos Aires).
  • 13,86 km.

Au. Newbery

  • Desde la Autopista Riccheri (Buenos Aires) hasta el inicio de la Autopista Ezeiza-Cañuelas (Buenos Aires).
  • 6,05 km.

Ruta Nacional 3

  • Desde el final de la Autopista Ezeiza-Cañuelas (Buenos Aires) hasta el empalme con la RN 1V03 Bahía Blanca (Buenos Aires).
  • 615,52 km.

Ruta Nacional 205

  • Desde la RP 6 en Cañuelas (Buenos Aires) hasta el empalme con la RN 3 en Cañuelas (Buenos Aires).
  • 1,21 km.

Ruta Nacional 205

  • Desde el empalme de la RN 3 en Cañuelas (Buenos Aires) hasta el empalme con la RP 65 en Bolívar (Buenos Aires).
  • 253,82 km.

Ruta Nacional 226

  • Desde el empalme de la RN 2 en Mar del Plata (Buenos Aires) hasta el empalme de la RP 65 en Bolívar (Buenos Aires).

 

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

2 minutos de lectura

Cuenca del Salado: Nación comunicó el envío de una parte de los fondos prometidos a productores inundados

2 semanas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

De la chacra al mundo: la empresa cipoleña que nació en un galpón y hoy es parte del proyecto VMOS

3 semanas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Despega el avión más grande del mundo: hasta tres pisos de altura y un orgullo nacional

3 semanas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

2 minutos de lectura

Vialidad Nacional anunció las próximas rutas a licitar: la 3 y la 5 están en agenda

1 minuto atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

ANSES confirmó el calendario de pago de enero

15 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

FM Alpha en el Pre-Cosquín: «Ya estar aquí es lo máximo»

19 horas atrás Fm Alpha
4 minutos de lectura

BM – viernes 9 de enero

20 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.