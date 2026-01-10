Vialidad Nacional anunció las próximas rutas a licitar: la 3 y la 5 están en agenda

Tras el anuncio del gobierno el pasado martes 6 de enero, de la firma de los contratos que habilitan la posesión, administración y mantenimiento de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones (RFC), se conocieron cuáles serán los próximos tramos y rutas del país a licitarse. Según supo la Agencia Noticias Argentinas el llamado a licitación pública nacional e internacional de la Etapa II de la RFC está habilitado y los pliegos preliminares se pueden consultar en la página web argentina.gob.ar. Los tramos de dicha etapa que salen a licitación son Tramo Sur Atlántico Acceso Sur y Tramo Pampa. El primero (que incluye Las Flores) abarca:

Autopista Ezeiza-Cañuelas

Desde el final de la Au. Newbery (Buenos Aires) hasta la intersección con la RN 205 y RN 3 (Buenos Aires).

30,39 km.

Au. Riccheri

Desde Av. General Paz (Buenos Aires) hasta el acceso al Aeropuerto Internacional de Ezeiza (Buenos Aires).

13,86 km.

Au. Newbery

Desde la Autopista Riccheri (Buenos Aires) hasta el inicio de la Autopista Ezeiza-Cañuelas (Buenos Aires).

6,05 km.

Ruta Nacional 3

Desde el final de la Autopista Ezeiza-Cañuelas (Buenos Aires) hasta el empalme con la RN 1V03 Bahía Blanca (Buenos Aires).

615,52 km.

Ruta Nacional 205

Desde la RP 6 en Cañuelas (Buenos Aires) hasta el empalme con la RN 3 en Cañuelas (Buenos Aires).

1,21 km.

Ruta Nacional 205

Desde el empalme de la RN 3 en Cañuelas (Buenos Aires) hasta el empalme con la RP 65 en Bolívar (Buenos Aires).

253,82 km.

Ruta Nacional 226

Desde el empalme de la RN 2 en Mar del Plata (Buenos Aires) hasta el empalme de la RP 65 en Bolívar (Buenos Aires).

