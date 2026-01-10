Vialidad Nacional anunció las próximas rutas a licitar: la 3 y la 5 están en agenda

Vialidad Nacional anunció las próximas rutas a licitar: la 3 y la 5 están en agenda2 minutos de lectura
Tras el anuncio del gobierno el pasado martes 6 de enero, de la firma de los contratos que habilitan la posesión, administración y mantenimiento de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones (RFC), se conocieron cuáles serán los próximos tramos y rutas del país a licitarse. Según supo la Agencia Noticias Argentinas el llamado a licitación pública nacional e internacional de la Etapa II de la RFC está habilitado y los pliegos preliminares se pueden consultar en la página web argentina.gob.ar. Los tramos de dicha etapa que salen a licitación son Tramo Sur Atlántico Acceso Sur y Tramo Pampa. El primero (que incluye Las Flores) abarca:
Autopista Ezeiza-Cañuelas
- Desde el final de la Au. Newbery (Buenos Aires) hasta la intersección con la RN 205 y RN 3 (Buenos Aires).
- 30,39 km.
Au. Riccheri
- Desde Av. General Paz (Buenos Aires) hasta el acceso al Aeropuerto Internacional de Ezeiza (Buenos Aires).
- 13,86 km.
Au. Newbery
- Desde la Autopista Riccheri (Buenos Aires) hasta el inicio de la Autopista Ezeiza-Cañuelas (Buenos Aires).
- 6,05 km.
Ruta Nacional 3
- Desde el final de la Autopista Ezeiza-Cañuelas (Buenos Aires) hasta el empalme con la RN 1V03 Bahía Blanca (Buenos Aires).
- 615,52 km.
Ruta Nacional 205
- Desde la RP 6 en Cañuelas (Buenos Aires) hasta el empalme con la RN 3 en Cañuelas (Buenos Aires).
- 1,21 km.
Ruta Nacional 205
- Desde el empalme de la RN 3 en Cañuelas (Buenos Aires) hasta el empalme con la RP 65 en Bolívar (Buenos Aires).
- 253,82 km.
Ruta Nacional 226
- Desde el empalme de la RN 2 en Mar del Plata (Buenos Aires) hasta el empalme de la RP 65 en Bolívar (Buenos Aires).