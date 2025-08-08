¡Exitos campeón!: Juani Cáceres debuta en los Juegos Mundiales de China

El «olímpico» participará desde este sábado de la 12da. edición de los Juegos Mundiales en Chengdu, una megaciudad de la República Popular China (tiene 20 millones de habitantes). Se trata de un evento multideportivo que incluye la disciplina Canotaje. El florense integra la Selección Argentina y su primera prueba será la serie de short race 3,5 km con 3 acarreos. Será a las 23:50hs. (hora argentina). De pasar a la final la misma se disputará el domingo a las 5:30hs. (hora argentina). Dejamos el link para ver la carrera en vivo y en directo.

https://live.theworldgames.org/m/iBl22GXY?fbclid=IwY2xjawMDWqNleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFsWEdYU00xVTFrYUJrZjNwAR7be2gKCOPS7fxQ9fmZrj7MgWq_OxjXXxmPLIhNCvWHIGGu6_Pdpbwjy-276g_aem_Y6qBwVmlaDUyNG3dJh2GOA

About The Author