Recibimos y publicamos: carta de agradecimiento a nuestro Hospital

Por medio de la presente, la familia, y los miembros de la congregación de la Iglesia “Encuentro con Dios”, de la ciudad de Las Flores, queremos hacer llegar nuestro saludo y profundo agradecimiento a todo el personal del Hospital Zonal de la ciudad de Las Flores por la atención brindada al PastorRufino Isidoro López, quien, por cuestiones de salud y edad avanzada, durante el año 2025 ingresó en reiteradas oportunidades al nosocomio local recibiendo la atención adecuada para su recuperación. A lo largo de este tiempo pasamos por consultorios, guardia, internación intermedia, cirugía, clínica médica y terapia, pudiendo ver en cada área el amor y compromiso con el que todo el personal realiza su labor. Al “Dr. Alejandro” le expresamos nuestra sincera gratitud por su dedicación y cuidado hacia Rufino. Su amabilidad y empatía quedaran grabadas en nuestros corazones. Hacemos una mención especial a la “Dra. Enriqueta Serafini” quien demostró su amor por su profesión y nos brindo un enorme cariño. Gracias por hacer hasta lo imposible para que sus últimos días fueran, dentro de las posibilidades, días agradables, y por acompañarnos en el momento de su despedida. Sabemos, como personas de fe, que Dios la puso en esta tarea de cuidar de él y confiamos en que recibirá una hermosa recompensa por su labor. Felicitamos a todo el equipo por la noble tarea de cuidar del otro con tanto amor, y pedimos a Dios que recompense la vida de quienes tuvieron la oportunidad de asistirlo hasta el momento de su partida. En nombre de Rufino, y cumpliendo con su pedido días antes de partir, les hacemos llegar nuestros mejores deseos y agradecimiento a todos los que forman parte de nuestro hospital. «Como hijos de Dios, siempre encontramos algo para agradecerle, aun en medio de situaciones que nos duelen o desconciertan. Pues sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien” (Romanos 8:28). «No negamos nuestro dolor, pero en medio del él experimentamos su paz y confiamos en que Él tiene un propósito. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús». (1 Tesalonicenses 5:18)

