Exitoso “Encuentrooo Chamamecerooo…»

Así lo anunciaban Celia Ojeda y Elvira Mansilla en el spot radial, que estuvieron en la gran noche del sábado pasado en el Centro Tradicionalista La Tacuara conduciendo junto al vasco Arriéns y el legendario Carmelo Risso.

La realidad de nuestro partido, -que no dista de los demás-, es que hay un arraigo importante de gente norteña principalmente en la zona rural. Eso hizo pensar al organizador Daniel Couselo de «Raíz Criolla» programa que se emite por FM ALPA “armar” un espectáculo chamamecero. Al evento llegaron no solamente de nuestro partido, si no también de distintas localidades de la zona, del gran Bs. As. Y hasta de Paraguay. Al gran acontecimiento chamamecero, acompaño el intendente Alberto Gelené y su Sra. Marcela Bussetti que se animaron a bailar chamamés maseta…Al momento que instó a la organización para que se continúen desarrollando en nuestra localidad este tipo de reuniones que son de gran importancia para mantener viva las tradiciones artísticas y culturales de distintos puntos del país y de la región.” dijo.

Los artistas que amenizaron la noche fueron: Juancito Aguirre y su conjunto, Damián Cardozo sobrino nieto de los chaqueñisimos hermanos Cardozo, grupo Irupé, y como broche final de Alan Salinas.

En la noche, hubo reconocimiento: A Carmelo Risso por su trayectoria, a Miguel Irigoyen, Ana Vegettes, Paulo Vidaurreta y Ricardo “tito” Urnissa trabajadores incansable de La Tacuara. Por trayectoria y trabajador rural a: Ramón Antúnez, Antonio Frutos, Ricardo y Pedro Verón, Juan Carlos Céjas, Mario Almúa, todos trabajadores que vinieron del norte arraigándose en nuestro partido y formaron su familia. Participaron también del gran evento, la escuela 15 del Gualichú a cargo de su directora Carla Pellejero, la 17 de Harosteguy a cargo de su directora Patricia de las Casas, la 31 a cargo de su directora Graciela Laborde y Jirim Nº 4 a cargo de su directora Candela Cordomí de “El Mosquito”. Auspició: UATRE Las Flores y su máximo referente Javier Cabrera y FM ALPHA.

