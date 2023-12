«Fauna» en Espacio de Arte

El domingo 17 a las 20hs. se llevará a cabo en MAPA Espacio de Arte la exposición del artista azuleño Osvaldo Morua. Actualmente, Morúa representa uno de los artistas más paradigmáticos en el acontecer de las artes plásticas de Azul y la provincia de Buenos Aires señala el Prof. Silvio Oliva Drys. Su trayectoria es amplia y abarca, además de numerosos reconocimientos a su obra, una producción tan diversa en su contenido como la búsqueda expresiva en los materiales. La nueva serie que presenta el artista es un territorio fértil a su imaginario. A modo de un revisionista visual, las series Sobre pampas y mapuches, Mujeres, Martín Fierro, Patio y Paraíso perdido, unen en un planteo existencialista, el acaecer del hombre y sus circunstancias. Osvaldo Morua se refirió a la muestra Fauna donde se presentan diseños de joyas y pinturas: «no soy un orfebre, no soy joyero, les digo todo lo que no soy, no soy platero. Soy un aspirante a artista que investiga en diferentes materiales, como forma de expresión y en este caso encontré que había algo que yo vengo desde lejos trabajando y que es la cultura precolombina, que lo quise ensamblar con una problemática actual que es la extinción de las especies. Si vamos a las culturas precolombinas que tenían tanto respeto por la naturaleza, por todo lo que las rodeaba, y nosotros, que no tenemos ningún respeto, que estamos llevando y empujando a las especies a la extinción. Eso está escrito o contado en cada una de las piezas..». La muestra se conforma por pinturas de grandes formatos y piezas de orfebrería. El artista cuenta con reconocimientos y premios entre los cuales se destacan: 2º Premio Adquisición Salón Colegio Ward Ramos Mejía (Dibujo); 1ª Mención Salón Nacional Azul (Pintura); 1º Premio Salón Nacional Azul (Dibujo); 2° Premio Salón Nacional de Pintura Tandil; 1º Premio Salón Nacional de Arte Sacro- Tandil; 1° Premio Salón Nacional Pequeño Formato (Pintura) – Tandil; 1° Premio Salón Cámara de Comercio (Dibujo) -Tres Arroyos. Es de destacar que esta exposición cuenta con el apoyo de Punto Azul Museo de Sierras Bayas y se realiza en colaboración con Mapa Espacio de Arte, marcando un hecho de relevancia ya que ambas gestiones realizan por primera vez una propuesta conjunta, formando parte desde el año 2020 de JUNTA Red de Espacios de Arte de la provincia de Buenos Aires. Se invita a la comunidad el domingo 17 a las 20 hs con entrada libre y gratuita, en Mapa Rivadavia Nº 489, Las Flores Pcia. de Buenos Aires.



