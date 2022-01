Federales: cuando el fútbol florense acarició su sueño dorado

(Por Flavio Iacomini) Los dos rivales de Ferrocarril Roca en el Torneo Federal 2019, disputarán el próximo fin de semana la primera final de la Región Pampeana Sur Bonaerense en busca del ascenso al fútbol profesional.

Liniers de Bahía Blanca y Ferrocarril Sud de Olavarría, definirán en dos cruces quien gana la provincia de Buenos Aires para pelear por el ascenso al Federal A en el sur del país.

Esta vez, el equipo que dirigió el profesor Fabián Blanstein, no estará en el camino para complicarles la vida.

Esa tarde del 14 de Abril de 2019, cuando Liniers en el segundo tiempo le ganaba a Ferro 2 a 0 en el estadio de la perla del Sur donde además los ferroviarios había sufrido injustamente la expulsión de Facundo Onraita, apareció el bombazo de zurda de Emanuel Tus para el descuento y luego, tras la fenomenal corrida de Sergio “Cuiza” Cenzano, el penal y la magnífica ejecución de Facundo Maciel abajo a la derecha del arquero Lucas Partal, para empatar el partido e ir a los penales. Ahí apareció el colombiano Jossimar Mosquera para patear el último y desatar la locura de un festejo que dejó afuera del torneo al club que hasta el día de hoy sigue creciendo y recibiendo plata de las transferencias de Lautaro Martínez, el crak de la Selección Argentina que nació futbolísticamente allí.

Después de aquel triunfo épico vinieron los dos cruces con Ferro de Olavarría. A estadio repleto las dos semifinales en el estadio de Avellaneda y Vidal en Las Flores y en el Domingo Colasurdo de la ciudad cementera. Fue empate 0 a 0 las dos veces y en los penales la victoria para los olavarrienses.

Hoy la Liga de Futbol de Las Flores no ha sido homologada por el Consejo Federal de AFA porque a algunos clubes afiliados le falta la documentación que la entidad exige y esto ha impedido que los equipos florenses puedan jugar los torneos federales.

Por esta razón, Ferrocarril Roca no está de nuevo en la pelea.

El choque entre Liniers y Ferrocarril Sud de Olavarría, exhibe ahora también que estos clubes son muy importantes en la Provincia de Buenos Aires. En 2019, en su última participación en un Federal, el fútbol florense, también demostró lo nuestro. Para no olvidarlo. Un 14 de Abril de ese año, en Bahía Blanca, trazó su mágico sueño de victoria y acarició su sueño dorado.

