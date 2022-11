Federico Dorronsoro: “El ex sanatorio es una deuda que tiene el ejecutivo”

Luego de la ultima sesión ordinaria en el Concejo Deliberante dada en el día de ayer por la tarde, conversamos con el concejal de Adelante – Juntos Federico Dorronsoro.

“Fue un año importante, hemos logrado un grupo muy joven y dinámico a partir de la renovación de la mitad del Concejo Deliberante y se pudo trabajar en conjunto pese a las diferencias con el oficialismo. Un Concejo dinámico, pero le falta visibilidad sobre qué es lo que hace. Sobre discapacidad por ejemplo se ha trabajado mucho, rampas, accesos, se pidió que se abra la puerta de municipio por San Martin porque tiene rampa, el desafío será mostrar más las acciones dentro del Concejo, con cosas simples y hacer la vida menos difícil al vecino. Temas como el regador, pequeñas cosas, y no hacer cosas majestuosas, buscamos proyectos rápidos y factibles. No vemos un orden en el riego de las calles de tierra, lo que pedimos es con qué herramientas dispone para colaborar en un diagrama, según nos cuentan el camión pasa y a los pocos minutos de nuevo está seco, es cierto, tengo entendido de que contamos con dos camiones regadores, Las Flores se ha expandido y hay más circulación….” Por otro lado acotó: “No queremos llenar Las Flores de reductores de velocidad, hay que generar el control en las calles, hay que paliar con otras ideas, modernizar el tema. Se habló de cámaras inteligentes de detección ambiental, hay que apoyar los proyectos no importan de quién sea…La Planta no da para más, por suerte el oficialismo escuchó y entendió que había culpas de todos los colores políticos y todas las gestiones. Esto dará herramientas para cerrar celdas y trasladar la Planta…” Sobre el agua potable comentó: “El agua es un tema que trae mucha complejidad porque si hay que hacer caso a lo que dice el Código Argentino ninguna agua es apta. Yo empecé acercando ideas para ocuparse y no preocuparse. Creo que se van a encontrar alteraciones que no sea una batalla política para hacer daño, que se genere un inicio y hacer análisis de distintos sectores y que se utilice para después terminar consumiendo agua en bidones…..” en la sesión Dorronsoro remarcó el tema del ex sanatorio: “El ex sanatorio es una deuda que tiene el ejecutivo, se hizo mucho lobby que se iba a integrar al sistema de salud, hoy uno pasa caminando y ve el deterioro, haber gastado tantos millones y tanta mano de obra para utilizarlo de depósito. Ya se sabía que había un problema legal, hoy esto está detenido y en pausa, ¿cuál será la proyección y en qué se gastó porque es dinero de la gente…? Hay cuestiones que se podían haber resuelto como la contratación de un hematólogo. Lo que siempre está faltando son profesionales y nombramientos. Teniendo la suerte de un hospital provincial con muy poco se podría resolver esta carencia, hay un claro ejemplo donde en Azul faltan pediatras porque en Alvear pagan muy bien, hasta los pasan a buscar en combi, lo dijo la concejal Quintieri en la anteúltima sesión….” Siguiendo con el tema salud, expresó: “La situación del privado está tan financieramente difícil, trabajan en un 40 % de capacidad, y por otro lado el Hospital está saturado, pienso que uno podrá generar un convenio con el privado para que lo que fuera maternidad estuviera integrado, descomprimiría el estado, apoyar al privado, que haya un sistema de salud eficiente, como lo fue hace 15 años atrás, antes uno tenía dos guardias, la del Instituto y el Hospital y funcionara correctamente. Eso daba mayor atención y mayor calidad. En los municipios donde no hay hospital provincial el gasto es meramente local…. Provincializar hospitales son medidas que sigue agrandado al estado, no hay que matar el privado, es un camino que no conduce a nada. Es parte de una concepción que hay que cambiar, no sería raro que en tiempos de campaña el año próximo crezca la planta provincial…” remarcó.

ENTREVISTA A FEDERICO DORRONSORO

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram