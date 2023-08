Federico Dorronsoro: «Pese al dolor familiar sigo firme con éste proyecto»

Luego del fallecimiento de su madre ocurrido el mismo día en que se llevaron a cabo las PASO en nuestra ciudad, el ahora candidato a intendente por Juntos por el Cambio habló este viernes con FM Alpha. «Fueron días de mucha tristeza porque uno no está preparado pero estoy contenido por mi familia y el equipo de trabajo. He recibido mucho cariño todos estos días y estoy muy agradecido. Me quedaré por supuesto con los mejores recuerdos. Pese al dolor continuaremos trabajando por este proyecto». Más adelante Dorronsoro remarcó que «venimos trabajando a destajo para lograr esa renovación que la gente está pidiendo. De cara a octubre seguiremos insistiendo con mucha fuerza con ésta propuesta que creemos es superadora y que es lo que necesita la ciudad en los años venideros».

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram