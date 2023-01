Federico Dorronsoro: «Seguimos recibiendo disfraces para Corsolandia»

En Laboratorio «Dorronsoro» se continúa con la recepción de disfraces usados en buen estado para los chicos que deseen participar de una nueva edición del carnaval infantil que comenzará el primer fin de semana de febrero. Al respecto, hablamos este viernes con Federico Dorronsoro, cuyo apellido está ligado a la historia del corso para los más pequeños. «Contento que se viene una nueva edición de Corsolandia. Lo llevo en la sangre porque como muchos saben, mi abuelo fue parte de la comisión fundadora y mi padre también cumplió tareas en comisiones siguientes. Yo también formé parte durante un tiempo hasta que me incliné por la política. De hecho, soy un convencido que las instituciones no deben tener enquistamiento político alguno». Las donaciones de disfraces (también se acepta cotillón, antifaces, capas, etc.). Se reciben hasta el lunes en Pueyrredón 367.

