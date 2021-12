Federico Dorronsoro sin pelos en la lengua

El flamante concejal visitó este viernes el programa “El Periodístico” con Ernesto Varela. Sobre sus primeros días en el ámbito legislativo, Dorronsoro afirmó que “estamos empezando a tomar ritmo en el HCD. Es interesante todo lo que estamos experimentando desde el 10 de diciembre. El acto formal fue muy lindo y emotivo pero eso ya quedó atrás y ahora hay que estar a la altura de las circunstancias ya que ser concejal es un verdadero desafío. En las primeras interacciones se plantea como una preocupación la discusión sobre el Presupuesto que es el primer tema que estamos analizando. Hay muchos puntos por discutir. No hay que echar a nadie pero no hay que seguir inflando al municipio, el escalafonamiento a veces es injusto, esto es bueno para que eso sea real y haya una estructura de saber cómo y por qué se asciende. Hoy tenemos que luchar porque se cobren las tasas y no por que se aumenten, el problema no es aumentar a una clase media que más sufre la situación sino que sea cobrable para todos, y que haya una contraprestación real a ese valor, estamos analizando para ver cuál es la propuesta y a partir de ahí trabajaremos para buscarle una alternativa a la situación, lo que nos interesa es que el trabajador municipal pueda llegar a fin de mes. Hay que trabajar seriamente y a largo plazo, hay que poner metas…cuando alguien ingresa al municipio tenga que ser una necesidad…el área de salud necesita más apoyo, en las salitas no cumplen como antes la atención como carga horaria y demás, habría que resignar obras públicas porque la salud no tiene precio y debe ser una prioridad. La atención primaria es el primer nivel de atención. Es parte del ejecutivo y sus acciones. Tenemos un planteamiento primero reconocemos que el intendente tiene mucho acción en infraestructura y creo que ha habido un atropello con ciertas acciones por ejemplo la garita del club de leones, no fue consultado por ahí se puede correr de lugar, pero se tendría que haber llamado a las partes..Tuve conversación con vecinos de ruta 3, hay todo un sector de comerciantes que se sienten discriminados por calles que quedan de una sola mano. Como el tema del tránsito en el centro con constantes accidentes. Está bueno que se hagan obras pero hacer un estudio más preciso, es dar una mirada diferente…los termos eléctricos o solares podrían ser un convenio para hacerlos con la escuela técnica y no son muy acordes a los lugares colocados además se compraron afuera, no sé si estará conforme la gente de Patrimonio Histórico…tenemos una carpeta de proyectos con muchos temas, si bien somos minoría sabemos que habrá que luchar mucho para que se lleven a cabo…esos proyectos como eje de campaña serán importantes, hay mucho por trabajar, no hay ambición a futuro ni se piensa en el 2023, sólo cumplir con lo que se dijo en campaña, mantener firmes las convicciones. Con respecto a las negociaciones del canosismo, expresó: Son convicciones que no se negocian, el núcleo más duro del canosismo trabajó para el oficialismo, está a la vista que fue así. O se llega con el proyecto de grupo o no se llega. Alejandra fue una de las personas que se acercó como otros dirigentes como Verónica Babuin, creo que haber ganado las PASO tan ampliamente a las claras está que la gente pedía renovación, era necesario separar los bloques. Tenemos que ser responsables de la gente que nos votó y no podíamos ser parte de lo mismo. Le tengo aprecio a Alejandra y seguro votemos muchas cosas juntos y charlaremos y tendremos muchos encuentros.

