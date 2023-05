Federico Dorronsoro y el empleo municipal: “Hay más de 1200 y en el parque industrial hay 400, es una torre invertida”

A mas de dos meses de haber lanzado su imagen para intendente, el bioquímico Federico Dorronsoro estuvo en los estudios de la radio conversando con Ernesto Varela: “Fue importante lanzar la campaña temprano porque nos dio claridad de poder escuchar a la gente. Nos daba la posibilidad de ordenar el espacio, se trabaja en el proyecto de llevar una mirada, en campañas anteriores la gente no esperaba mucho, ahora espera renovar la fe, yo veía que no estaba bueno lo que pasaba más arriba, esa pelea de egos y poder que no le solucionaba los problemas a la gente, por eso se está esperando a alguien que intente cambiar algo, en la parte política y electoral escucho, todavía no me considero un político puro, no me preocupa conseguir votos sino generar una propuesta que pueda llevar a cabo, una propuesta creíble y con proyección. Hoy podes resolver una problemática pero al pie tenés otras, trabajamos mucho por lo bajo, reuniones que por ahí no trascienden, uno desde un escritorio puede tener una idea pero sesgada, por eso creo que lo mejor es salir y escuchar a la gente, que se va a hacer con la Av. San Martín, tenes charlas con los comerciantes, creía que un solo día lo iba a lograr, llevo dos y todavía falta, cuando los proyectos de la Mesa de Tránsito lleguen al concejo, decir en función de representar la mayoría, creo que es conveniente escuchando a los propios comerciantes, se reclama que en épocas electorales se sale, nosotros estamos saliendo cuando la campaña ni siquiera está en pie, a los comerciantes no les dije votame o mi propuesta es mejor…” Decía. Sobre el ingreso y personal que posee el municipio, dijo: “queremos ser respetuosos de las formas, vamos a presentar una plataforma abierta para el que le toque estar, arrancamos desde la creencia de no puede ingresar más nadie al municipio, vamos a achicar la planta política que genera un costo muy grande, proyecto Procem 0, que todo el empleo municipal pase a planta y no ingresar más gente con el tiempo, eso va permitir mejorar los salarios, el poder adquisitivo tiene que cambiar su tendencia en un par de años, hay más de 1200 en el municipio y en el parque industrial hay 400, es una torre invertida, lo que está no se puede modificar. Un gran faltante es la producción y el empleo, cuando uno puede empezar a generar empleo y una mejor posición económica mucha gente puede emigrar al privado, no querer tener un gobierno paternalista, tiene que abrirse y apoyar al privado que es el que genera riqueza…” Manifestaba.

ESCUCHA EL AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A FEDERICO DORRONSORO

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram