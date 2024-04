Federico Gentilini por IOMA: “Liberar la obra social de los municipales»

El concejal libertario estuvo en los estudios de LA RADIO tocando diversos temas ya tratados y que planteará en las parlamentarias.

Sobre la ordenanza que abarcaba la cartelería en comercios: “Tratamos de sacar la presencia del estado en temas menores, si bien tiene que haber cierto orden no puede ser un libre albedrío, esa ordenanza fastidiaba de alguna manera al comerciante, el Ejecutivo con buen criterio decidió sacarla, es que hay leyes, ordenanzas, impuestos, trámites y es imposible para toda persona estar siempre al día y no se puede concentrar en su actividad que es lo realmente quiere, crecer. La fuerza que mueve el comercio son complejas, ojalá con una ordenanza se pueda ordenar todo y que no se preocupe si viene un inspector y que trabaja e invierta. Tiene que ver con eso…” Decía.

“Tuvimos la primera sesión con algunos proyectos, pedimos a través de un proyecto que se cree un Centro de Estadísticos para contar con datos para ofrecer soluciones que realmente impacten. Es fundamental para todos los involucrados en la cosa pública para saber de lo que se está hablando. Tener la posibilidad de contar con esos datos es importante…El otro es liberar la obra social de los municipales que hoy está obligatoriamente vinculado a IOMA porque hoy está liberado para abrir el juego y que cada uno elija la obra social que mejor le parece. También algunos temas de tránsito que estamos trabajando…” Consultado sobre lo remarcado en la red social de los libertarios por el embargo de una de las cuentas bancarias a la cooperativa de electricidad, manifestó: “Se publicó una nota de opinión sobre el embargo a la Cooperativa Eléctrica, es un problema estructural de la provincia. Queremos intentar ayudar en lograr soluciones definitivas en un país que tiene problemas en todos los ámbitos. Como sociedad hay que hacerse cargo del problema, no monetariamente, sino ponerlo en debate para encausar una situación y que no ocurra más que una Cooperativa tenga una deuda tan grande…”

Ante los dichos del Pte Milei, de que hay que sacarle el peso del estado a los emprendedores, empresarios, etc. Y considerando la cantidad de empleados que posee el municipio de Las Flores, y que muchos de los empleados de carrera no ven con buenos ojos el ingreso de tanta gente, observando que esto va en detrimento de los aumentos salariales en general, expresó:

“La solución a la mayoría de los problemas tiene que ver con que las personas en el ámbito privado tienen muy pocas posibilidades de conseguir trabajo, de generar su proyecto, hay que liberar todo lo que el estado le saque de la espalda a quienes realmente buscan crecer por su propio medio. Dentro de ese ámbito, el tema de los trabajadores municipales es que son muchos, ver si podemos generar un cambio de largo plazo para que se activen las fuerzas privadas y esa gente pueda ir pasando a ese sector o sus propios emprendimientos y que no dependan del estado…Es una transición larga y difícil donde se tocan muchos intereses y hasta esa filosofía donde uno pretende que el estado solucione todo. Hasta que no se resuelva ese tema estructural que es a nivel país llevará tiempo, como veníamos no había posibilidad de desarrollarse…”

Sobre su concepto del Pte. Milei, dijo: “Pertenezco a una generación que me cuesta asimilar mucha de las formar que tiene Milei, me considero más liberal que libertario. No se puede negar la realidad que la juventud eligió un camino y que a mi criterio vino para quedarse. Y la sociedad se hartó de siempre lo mismo, de promesas de campaña, que el político iba a resolver… Con respecto al campo faltan definir muchos temas, el encargado de Agricultura no aparece mucho en los medios, el campo puede ser uno de los motores de crecimiento a corto plazo del país y una pieza fundamental para la economía. Tenemos mucho para crecer, después el tema de las retenciones está latente, hay que invertir en la economía local. Hay estudios serios que le dan un valor económico a las retenciones que se han robado de todo el interior del país 200 mil millones de dólares, si ese dinero se hubiera quedado en su ciudad de origen, sería un lugar productivo y rico…”

Finalizando: “La LLA en Las Flores está unida, homogénea. Es un grupo de gente con un gran compromiso ad honorem, estamos terminando de armar el partido local, juntando firmas, fichas porque necesitamos determinada cantidad de gente para formar el partido acá. Hay un futuro importante, y la relación con los demás bloques es destacable, muy buena, yo estoy haciendo nuestras primeras armas…”

AUDIO DE LA ENTREVISTA A FEDERICO GENTILINI

