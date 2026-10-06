Federico Lahitte, arquero de «Los Matungos» (hockey): «Me pone muy feliz esta convocatoria»

Luego de integrar la pre-lista del Seleccionado de la Asociación del Centro Hockey de la Provincia de Buenos Aires y formar parte de los correspondientes entrenamientos, el florense fue confirmado en la nómina definitiva que desde el lunes 14 hasta el viernes 18 de octubre participará en el Torneo Nacional de Selecciones que se disputará en Córdoba. Al conocerse la noticia, Lahitte dialogó con FM Alpha. «Muy feliz de estar en el equipo y ser uno de los dos arqueros que tendrá la Selección. Puedo decir que es un objetivo cumplido en lo personal y además tengo la posibilidad de también representar a Las Flores en esta competencia tan grande que comenzará en pocos días». El debut del seleccionado será precisamente en la jornada inaugural, a las 14:30 horas, frente a la Federación Entrerriana en tanto que los próximos rivales serán la Federación de Santiago del Estero y la Federación Neuquina. «Agradecido a mi equipo de Los Matungos que siempre me apoyaron y a mi familia por supuesto. Ahora a seguir adelante», manifestó finalmente. ¡Exitos Federico!.

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