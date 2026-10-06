La Buena Noticia: créditos productivos y cómo financiarse para la siembra gruesa 2026/27

Con la siembra gruesa 2026/27 en marcha y la necesidad de mejorar la productividad y la eficiencia de los establecimientos agropecuarios, el acceso a financiamiento se vuelve una herramienta clave para concretar inversiones. En ese escenario, el Banco Provincia cuenta con distintas líneas de crédito destinadas a la adquisición de bienes de capital, maquinaria, equipamiento e infraestructura productiva que permiten a productores y empresas del sector afrontar proyectos de crecimiento con plazos acordes al ciclo de la actividad. La incorporación de tecnología y maquinaria es uno de los factores que más impacta en la competitividad del agro. Desde sembradoras hasta pulverizadoras hasta instalaciones e infraestructura para la producción, estas inversiones permiten aumentar rendimientos, optimizar costos operativos y mejorar los procesos productivos. Por eso, las líneas de financiamiento de mediano y largo plazo adquieren especial relevancia en un contexto donde los productores comienzan a definir las decisiones de inversión para la próxima campaña. Las herramientas crediticias financian la compra de bienes de capital nuevos y usados, tanto en pesos como en dólares, con plazos de hasta 48 meses y modalidades de amortización flexibles que contemplan cuotas semestrales. De esta manera, el esquema de pago se adapta a los ciclos de ingresos característicos de la actividad agropecuaria, lo que facilita la planificación financiera de cada proyecto. Uno de los principales diferenciales es la red de acuerdos que la entidad mantiene con empresas proveedoras del sector agropecuario. Estas alianzas permiten acceder a condiciones financieras especiales para la adquisición de maquinaria, implementos y equipamiento estratégico, lo que genera oportunidades concretas para quienes buscan renovar activos o ampliar su capacidad productiva.

Fuente: Infocampo

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