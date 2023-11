Feria de Emprendedores en la Quinta «Gaia»: «Es un lugar que me trae hermosos recuerdos»

Hablamos este jueves en la 91.5 con Graciana Goicoechandia, quien no ocultó su emoción por la concreción de la Gran Feria de Emprendedores que tendrá lugar el próximo domingo desde las 14hs. en la quinta que perteneció a sus padres (Avda. Alcides Seguí frente a la ex panificadora). Además de la presencia de emprendedores, artesanos y revendedores, el evento incluirá música en vivo, puestos de comida, sorteos y muchas otras sorpresas. «Hace un tiempo venimos pensando en darle una vida distinta al lugar con actividades porque, como todos saben, me encanta organizar cosas. Para esta nueva idea tuve la colaboración de Ale (Reyes Lara, su esposo) que va a transmitir en vivo por Las Flores TV) y dos jóvenes entusiastas como son Camila Macías y Yamila Irurzún».

