Sesionó el HCD: la oposición pidió que se analice la calidad del agua en Las Flores

Una nueva sesión ordinaria se llevó a cabo este jueves en el salón «Dr. Oscar Alende». Entre lo más saliente, el Bloque Adelante-Juntos presentó un proyecto de ordenanza (pasó a Comisión Plenaria) solicitando que se proceda a la toma de muestras de agua en diferentes barrios de la ciudad para un análisis bacteriológico y fisicoquímico. Al respecto, el concejal Federico Dorronsoro afirmó que «como muchos recordarán que en el año 2010 se puso en el tapete el tema del arsénico en el agua. En esa época se comprobó que en Las Flores se estaba al límite de lo que establece la OMS. Siempre dije que había que ocuparse de ese tema para que no se agrave. Hoy, trece años después, me preocupa. Por eso, se necesita de una vez un estudio estadístico claro de cómo estamos para poder tomar medidas». En otro orden, se aprobó un despacho de la Comisión Plenaria sobre imposición nombre «Raúl R. Alfonsín» al nuevo barrio de Av.

Vidal (conocido como Barrio «Luz y Fuerza»). Para destacar fue la utilización de la Banca Abierta en dos oportunidades. En la primera, vecinos manifestaron su interés por preservar la laguna «La Blanca» declarándola Reserva Natural. En segundo término, dos artesanas florenses -ex integrantes de la Red de Emprendedores- comunicaron al cuerpo legislativo que, el pasado 30 de octubre (luego del Festival Country), algunos fueron suspendidos y otros expulsados de manera antidemocrática y sumamente autoritaria. «Nos quitaron el derecho a poder seguir trabajando siendo que es el único sustento económico de muchas personas que formaban parte de dicha Red».

