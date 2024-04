Feriado del 1 de mayo: «Si un empleado trabaja durante un feriado como el de mañana debe recibir pago doble»

Este miércoles 1 de mayo se celebra el Día del Trabajador en la Argentina y es considerado feriado inamovible según el cronograma del Ministerio del Interior. Por tal motivo, la 91.5 consultó a Myrian Hussón, sub-delegada local de la Oficina de Trabajo del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires sobre dicho tema. «La legislación argentina, mediante la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo dice que si un empleado trabaja durante un feriado nacional como el 1 de mayo debe recibir un pago doble por las horas trabajadas ese día», explicó. «La paga doble se aplica únicamente a los feriados nacionales, como este 1 de mayo y no a los días no laborables que son opcionales para los empleadores y no conllevan obligación de pagar extra si se trabaja», aclaró luego.