Feriado por el Día de la Inmaculada Concepción: así funcionarán los servicios este lunes

16 horas atrás Fm Alpha

Debido al feriado de este lunes 8 de diciembre por el Día de la Inmaculada Concepción los servicios en nuestra ciudad funcionarán así: Residuos domiciliarios: conforme al cronograma habitual. Consultas al 44-2208 (Corralón Municipal – Guardia 24hs.). Hospital: estará disponible el servicio de Guardia durante toda la jornada. Cementerio: el horario de visita es el habitual, de 7 a 20hs. Municipio: sin atención al público. Farmacia de turno: Mafren (Avda. San Martín 287 – Teléfono: 45-0783).

