Karim Crucce en 20 segundos liquidó a su rival

16 horas atrás Fm Alpha

En  ese tiempo mandó a la lona al grandote mendocino Jorge Arias de 101 Kilos, logró una nueva victoria y marcha invicto en el campo profesional. Lleno total, esta madrugada, en la sede de Juventud Unida para festejar el triunfo por KO del joven boxeador de Las Flores.

Por Flavio Iacomini

La expectativa, el nerviosismo previo por el rival que llegó de Las Heras de tierra mendocina con el puesto número 3 en el rankig nacional de los pesados y por el cual un tanto se temía, Karim Crucce las disipó con dos manos arriba, en la punta del mentón y ahí se acabo todo.
Puro salto, abrazos y alegría arriba del cuadrilátero en la escudería Crucce, para celebrar un triunfo categórico que lo sigue posicionando al hijo del ex Golden Boy como una de las grandes promesas del boxeo argentino.
No cabía un alfiler en la histórica sede albirroja de calle Harosteguy, para observar una velada que antes tuvo quince peleas amateurs, que el publico mucho disfrutó en las cinco horas de espectáculo.
A las 2,30 de la madrugada subió el pibe Karim Crucce, para liquidar a su rival a quien no le dio tiempo a reacción alguna.
Con velocidad y potencia para una división como la de los pesados, el talentoso boxeador de Las Flores, volvió a demostrar arriba del cuadrilátero que esta para cosas importantes.
Con su padre Javier Crucce en el rincón, a quien acompaña Martin Rodríguez, la planificación a futuro cercano es que Karin Crucce baje a combatir a la división de los cruceros, donde las chances internacionales se agigantarían debido a las grandes cualidades que posee el ganador por KO de la pelea de anoche.
Sobrevuela el aire victorioso de la madrugada del domingo. Cuando Arias y su larga humanidad cayeron sobre el tapiz, ya se vislumbró que no se levantaba.
Derecha e izquierda arriba, en la punta de la «Pera” fue la andanada.
Karim Crucce: el pibe puños de dinamita, terminó siendo el protagonista responsable de la escena.

