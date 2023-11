Fernando Cámara: “El pueblo fue sabio”

Después del contundente triunfo de Javier Milei a nivel local y nacional, invitamos al librepensador y ex legislador provincial Fernando Cámara.

“Hay cosas que son expectantes de Milei, se abre un nuevo camino, yo apoyaba a Patricia Bullrich pero coincidíamos un 80% con Milei, pero el pueblo fue sabio, el triunfo de Massa, el primer votado en octubre fue como un sopapo para Milei, estaba muy agrandado. Ese cachetazo hizo reacomodar a la oposición, el pueblo hizo notar esa pelea entre Larreta y Bullrich…” dijo.

“La gente estaba harta y le dijo a la oposición ustedes no son capaces de juntarse, con muy buen criterio se allanaron las cosas. Milei se fue de boca con Bullrich, pero hubo una maduración entre ellos…. Yo decía que ganaba Massa pero vi una intensa campaña del miedo, a Massa no se le cayó una propuesta, una idea. Y empezó esa infame campaña y la gente se dio cuenta y dijo que Massa lo único que hacía era meter miedo. Ese Milei que se comía crudo a los rivales ya no existe, ese abrazo con los republicanos, con respeto a las instituciones, es bueno. El apoyo de la gente lo tiene, ahora necesita diputados, senadores que lo acompañen…” Ante las expresiones de ultimo momento de Grabois, dijo: “El 90% de la militancia eran todos pagos, ahora van a comenzar a desaparecer. Ellos tienen que entender que el pueblo votó un cambio y deben aceptarlo. Milei tuvo propuestas claras y eso el pueblo lo acepta. Cuando dijo cambiamos las leyes laborales, si gusta o no cada uno lo analizará, pero no es para tirar piedras. Milei ganó por amplia mayoría, que lo entiendan aquellos que quieran oponerse con actitudes rastreras y violentas…” tocando uno de los temas de que Javier Milei tenia en su plataforma política, sobre el uso de las armas, expresó: “Todo el mundo tiene derecho a tener un arma en su casa. Porque el estado no me puede prohibir defender mi propiedad. Vivimos un estado inútil, en la provincia tenemos un ministro de seguridad impresentable, la jugaba de Rambo cuando uno se enojó y le metió una trompada en la cara, se escondió. Hoy la provincia es un desastre en esa materia. Vos para tener un arma tenés que hacer un curso y luego revalidarlo. Si alguien se mete a mi casa le meto un tiro porque tengo derecho a defenderme…” Sobre el efecto dominó de caídas de distintos dirigentes, ante el triunfo de Milei… “Cuál es el futuro de Máximo (Kirchner) cuando le saquen ese poder de las instituciones, del manejo de la caja. Todos van a tener a reubicarse. Kiciloff está bien plantado, en octubre ganó muy bien en la provincia con los despelotes que hay, ganó con el 45 % del padrón, fue una excelente elección, porque la mitad de la gente no tiene los servicios como agua, gas, cloacas, electricidad, un 10% vive en la más infame pobreza la población, y así y todo lo votaron…Gracias a la libertad pierden el miedo de hacer su propio camino, es más placentero ganar algo a que te lo regalen, es cuestión de dignidad…” remarcaba.

ENTREVISTA A FERNANDO CAMARA