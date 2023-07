Fernando Cámara (UCeDe): “No veo bien que Alberto sea intendente por quinta vez”

En la mañana de “El Periodístico” y ante la recepción de una nota sobre el apoyo político a la dirigente nacional Patricia Bullrich, hablamos con el ex legislador provincial por los liberales, el Arq. Fernando Camara.

“Nuestra situación es la sIguiente, al no tener la estructura para un candidato a presidente, trabajando junto a José Luis Espert. La UCeDe bonaerense se integró para esta elección a Juntos por el Cambio… la alianza es hasta el día de la elección, toda alianza caduca a las 24 hs después de las elecciones primarias…. Los que subsisten son los partidos, Espert se acercó a la gente de Larreta y nosotros creemos que el cambio … tenemos una pequeña controversia con Larreta, tuvo un candidato que nos jugó en contra, UCD no responde a este señor….Nos jugamos con el liberalismo siempre, la UCD es un partido ideológico, seguimos banderas, no personas, seguimos abanderados, lo seguimos a Espert antes, cuando se acercó a Larreta decidimos apoyar a Patricia porque creemos que tiene las mejores características ella y su equipo para el cambio que hace falta, el cambio real…tenemos a Unión por la Patria con Massa de candidato, que es ministro que nos llevó a la destrucción de un sistema económico en un gobierno que nos llevó también a la destrucción política y social…Un tipo que vive de fracaso en fracaso. Cada vez estamos peor, Massa nos conduce al precipicio, atrás suyo hay un grupo de empresarios… Si vos tenés empresarios que vivieron del estado vendiéndole…gran parte, van en arreglo con el gobierno, si gana una licitación con arreglos y coimas perjudicas a uno que realmente quiere competir…el cambio tiene que ser profundo, no sólo el presidente, se ha generado que el estado no es superior al hombre, es creado por el hombre para convivir mejor, hay un contrato social para convivir de la mejor forma posible, por eso hay leyes…generas una sociedad que crean un estado para la organización de esa convivencia, y los gobernantes se creían superiores o dioses. Se endiosaba al gobernante. Es como los reyes absolutistas de Europa. El que se oponía al rey, se oponía a Dios…Hasta que surge el liberalismo, el poder que se le entrega a una persona está dado por el pueblo y debe brindarse para el pueblo. Uno de los principios básicos es que ningún ejecutivo sea permanente sino se vuelve a la monarquía…tenemos que tener un estado que brinde servicios, educación, salud, seguridad. Hoy el estado se ha metido a manejar cosas que no sabe, tenemos una empresa como aerolíneas que pierde un millón de dólares por día… Hay gente que cree que un país es soberano cuando tiene una aerolínea de bandera, eso no te da soberanía ni te hace poderoso…” En otro párrafo, agregó: “Lo único que ha hecho es militancia política. El adoctrinamiento ideológico que están haciendo hoy con nuestros chicos es vergonzoso, no entendía cuando iba al colegio en el 55 y faltaban páginas, eran mis padres que las cortaban porque no querían que me adoctrinen…” sobre el gobierno de Mauricio Macri, expresó: “Macri fracasó porque no hizo ningún cambio, en principio me puse contento cuando ganó pero cuando vi su equipo me decepcionó, dije que iba a fracasar y así pasó. Siempre hablé del liberalismo desde chico, fundé la UCeDe acá. Los cambios tienen que ser reales y profundos, siempre lo dije. No son capaces de reconocer que se equivocaron, esto no se arregla en minutos, día ni años, si se hacen los cambios, todos los días un poquito, eso cambia el espíritu, ganas de trabajar. Hoy por ejemplo si a alguien en un taller le llega un trabajo grande no lo hace porque sabe que las leyes laborales lo llevan a la destrucción, si tenes que despedir a un empleado, te puede llevar a la quiebra… No veo un solo gremialista que diga algo por la gente que está en negro. Estamos en una etapa terminal, tocando el piso, es real. No sabemos qué viene luego. Estoy esperando que Massa diga qué va hacer si es presidente, si ya lo es, porque Alberto Fernández casi ni existe…No hay oferta posible…Por eso creo que Patricia tiene las mejores intenciones para hacer los cambios, tiene carácter, actitud y coraje. Ellos no se entregan fácil por más que pierdan las elecciones…” sobre la similitud en el roturo político con Milei, dijo: “No soy libertario, soy liberal, Milei se define como anarcolibertario. El estado que proponemos él lo ve diferente y no coincido. El dice que la escuela pública no debe existir y no estoy de acuerdo, el dice que la educación publica no tiene que existir, y que el estado te da un baucher para que elijas la escuela… El estado tiene que tener una pata en la educación…..” rematando, expresó: “No es casualidad que el gobierno populista y demagogo como éste necesita al pueblo pobre e ignorante. Nunca le van a dar dignidad, necesita que sea pobre para poder manejarlo. Humillan y esclavizan a la gente. La única forma de salir es tener un trabajo genuino que de dignidad a la gente…” A nivel local, no veo bien que Alberto sea intendente por quinta vez, no lo digo especialmente por él, lo digo por el que busca la relección. Es creerse dueño del municipio, la gente se termina confundiendo, se termina mezclando todo. Cuesta generar a alguien que lo reemplace, tiene que preparar el camino con gente nueva…” En la consulta por quien apoyaba en nivel local, remarcó: “Fue una sorpresa la segunda lista local de Juntos por el Cambio, igual están en su derecho. A senador nacional por la lista de Larreta va Espert que creo que será un excelente senador…En lo personal aún cuesta decidir a quién voy a apoyar a nivel local. Pienso que Federico Gentilini es un buen candidato, aunque es difícil que pueda llegar este partido a la intendencia…yo sigo pensando por quien me decido a nivel local…”

ENTREVISTA COMPLETA A FERNANDO CAMARA

