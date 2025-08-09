Ferro en el clasico recibe a El Taladro que debuta

Tras su victoria del último domingo ante Deportiva, los ferroviarios en su estadio “27 de abril” juegan su segundo partido del Clausura ante los verdes que inician su actividad en el último torneo del año. En tanto en el estadio del CEF N° 6 habrá otros dos encuentros: Atlético-Deportiva y Barrio Traut-Juventud Unida.

Por Flavio Iacomini

Por la segunda fecha del Torneo oficial Clausura de primera división que organiza la Liga de Futbol de Las Flores, Ferro, campeón del Apertura, recibirá mañana domingo a su clásico rival El Taladro. El equipo de Matías Delgado, como quedó con fecha libre en la primera, debuta y entre sus regresos destacados al primer equipo lucirá al delantero José Gioia, joven futbolista que en la primera parte del año hizo inferiores en Tristán Suarez, equipo de la ciudad de Ezeiza.

Por el lado ferroviario, ante el éxodo de tres de sus jugadores históricos como Facundo Maciel, Sergio Cenzano y Emmanuel Tus, que decidieron emigrar a equipos de otras ciudades del interior bonaerense, se podrá ver en acción a un delantero foráneo contratado para reforzar su línea ofensiva.

Ferrocarril Roca el domingo pasado en cancha de Juventud Unida, le ganó 2 a 1 a Juventud Deportiva, con el gol conseguido por Jonatán Ferreira en tiempo de descuento cuando el partido hasta el minuto 98 estaba igualado 1 a 1. En ese encuentro, los albicelestes sufrieron también las expulsiones de Facundo Eluaiza, Adrian Araujo, Ignacio Aguirre y el D.T: Luciano Bertamino.

Antes desde las 13 Hs, en futbol femenino oficial de Primera división, en el mismo estadio de Avellaneda y Vidal, jugarán las chicas de Ferro y El Taladro

La segunda fecha del torneo de la divisional superior en futbol masculino se completará con los encuentros que desde las 13,30 Hs sostendrán en el CEF N° 6 los equipos de Juventud Deportiva y Atlético Las Flores. Los dos, debutaron con derrotas por lo que tendrán la posibilidad de recuperación en el cruce de mañana domingo.

Más tarde desde 15,30 Hs, en el mismo estadio Orestes Propato de la avenida San Martín, se cruzarán los equipos de Barrio Traut y Juventud Unida. El “amarillo”le ganó 4 a 1 a Atlético en la primera fecha, mientras que Juventud Unida igualó 1 a 1 con El Hollín.

