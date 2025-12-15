Ferro ganó el clásico y jugará la final del Clausura

(Foto gentileza Jony Agostino) Los ferroviarios dejaron atrás a El Taladro y se encaminan en la búsqueda del Bicampeonato 2025. Lucas Valdez, fue el autor del único gol del partido. El delantero albiceleste, tras una gran jugada previa y posterior remate de Mauro Ramos, en el rebote definió y puso el 1 a 0 definitivo.

(Por Flavio Iacomini)

Anoche en el estadio “27 de Abril”, a los 23 minutos del segundo tiempo llegó el gol de Ferrocarril Roca que terminó definiendo el partido revancha de semifinales entre dos equipos que se esforzaron al máximo durante los 98 minutos que duró el encuentro.

Mauro Ramos, recostado sobre la izquierda, generó una jugada donde su habilidad hizo que el número once del local se sacara dos rivales de encima para rematar al arco custodiado por Bruno Alegre. El arquero de El Taladro no alcanzó a retener y atento, el delantero Lucas Valdéz definió contra el poste izquierdo del uno del conjunto visitante.

Ya habían mostrado cierta paridad en el partido jugado siete días antes en el CEF N° 6, un hecho que hizo que los dos equipos tomaran recaudos defensivos.

Ferro insinuó desde el inicio querer tener mayor protagonismo cuando una asistencia de Facundo Eluaiza dejó en buena posición a Mauro Ramos que casi convierte antes del minuto de juego.

El Taladro, supo bien contrarrestar la idea de los albicelestes de querer golpear rápido y comenzó a pelear la pelota en la mitad de la cancha con el despliegue de Gianfranco Manrique, el juego de Santino Rodríguez y el ímpetu y las ganas de Federico Montes de Oca por la izquierda. A todo esto se le sumó la presencia ofensiva de Juan María y Jonatán López, que acompañados por Valentín Fernández por la derecha, hicieron que Ferro también pensara en no descuidarse.

Del otro lado, el talento y la capacidad física para estar en todos lados de Facundo Elauiza comenzó a pesar en el primer tiempo, donde Lautaro Acosta y Lucas Valdéz ocuparon espacios en ataque. Esto hizo que el fondo de El Taladro debiera también estar siempre atento ante cualquier posicionamiento ofensivo del local.

En el segundo tiempo, Ferro comenzó a ocupar más lugares en territorio del equipo dirigido por Gonzalo Aparicio y el verde, quedó un poco más atrapado en acciones para la contra.

Federico Montes de Oca por la izquierda fue el que trató de desequilibrar y por momentos lo logró y fue allí donde se generó lo mejor del conjunto de camiseta naranja en ofensiva.

El gol de Valdéz, llegó también acompañado de la capacidad del equipo de Luciano Bertamino de saber manejar los tiempos del partido, para luego del 1 a 0 aquietar el ritmo y ocupar mejor los espacios.

Con la seguridad de siempre de su arquero Pablo Abrego como pilar y la solidez defensiva de los centrales Luis Peón e Iván Lozano, Ferro fue cerrando los caminos para que el verde no se agrandara en los minutos finales. Fue él albiceleste quien tuvo otras opciones con pelota parada en la parte final de un partido arbitrado por Daniel Nuñez de la ciudad de La Plata.

El juez del encuentro llevó el juego hasta el minuto 98, momento donde hizo sonar su silbato y desató toda la algarabía del equipo ferroviario que se fue a festejar con su gente la tan ansiada victoria y el pase a la final del Clausura 2025.

El próximo miércoles, en condición de visitante, el campeón del Apertura, jugará ante Juventud Unida la primera final de un torneo apasionante.

Ferrocarril Roca: Pablo Abrego, Iván Lozano, Alexio Aguirre, Enzo Molina, Facundo Eluaiza, Luis Peón, Estanislao Iglesias, Lucas Valdéz, Lautaro Acosta, Iván Garcete, Mauro Ramos. Relevos: Maximiliano Kobarynca, Bautista Mazza, Raúl Delgado, Valentín Ferrai, Juan Cruz Abraham, Jonatán Ferreira. D.T: Luciano Bertamino. Ayudante de Campo: Luciano Poffer. P.F: Luciano Ponce.

El Taladro: Bruno Alegre, Juan Pedro León Suarez, Valentín Depollier, Sergio Caputo, Gianfranco Manrique, Alan Patrault, Juan María López, Santino Rodríguez, Jonatán López, Federico Montes de Oca, Valentín Fernández. Relevos: Santino Bertholet, Ignacio Canosa, Mateo Cantet, Rocco Lemma, Agustín Fernández, Guido Mundet, Santiago Orlando. D.T: Gonzalo Aparicio. Ayudantes de campo: Fernando Di Pasquo y Juan Cazes.

Arbitro: Daniel Nuñez ( La Plata). Líneas: Carlos Reig y Nicolás Abalo.

