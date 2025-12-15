15 de diciembre de 2025

Nación habilita el uso de estaciones de servicio móviles

1 minuto de lectura
7 horas atrás Fm Alpha

El Gobierno incorporó la figura de las estaciones de servicio móviles al marco regulatorio del expendio de combustibles líquidos mediante la Resolución 504/2025 publicada este viernes en el Boletín Oficial. La medida establece los procedimientos y las condiciones técnicas y registrales para operar depósitos portátiles destinados al abastecimiento minorista, con el objetivo de ampliar la cobertura en zonas que no cuentan con estaciones fijas. Según los considerandos, la modalidad móvil busca reducir distancias y costos de traslado para los consumidores y aportar soluciones que favorezcan el desarrollo productivo de las economías regionales. La resolución destaca que estas unidades representan una alternativa capaz de asegurar el abastecimiento local en condiciones seguras, con menores costos de instalación y mantenimiento.

Fuente: Diario Hoy (La Plata)

