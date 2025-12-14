Ferro y El Taladro definen el pase

Se enfrentan esta tarde desde las 19,30 Hs en el estadio ferroviario “27 de Abril” de las avenidas Avellaneda y Alfredo Vidal. El domingo pasado, en el CEF N° 6, igualaron 0 a 0. Se espera un buen marco de público para el partido revancha que terminará de noche. Trasmitirá FM ALPHA 91.5.

Por Flavio Iacomini

Gran tarde noche de clásico del futbol florense se dará en el estadio de Ferrocarril Roca cuando hoy domingo se crucen los ferroviarios con el “Verde”, en un partido decisivo donde uno de los dos equipos pasará a la final del Torneo Clausura 2025.

Ferro, que terminó primero en la etapa clasificatoria, donde jugó un torneo de manera regular que lo llevó a la cima, tendrá enfrente a un rival que viene en ascenso.

El Taladro, tras la asunción de su nuevo cuerpo técnico, comandado por Gonzalo Aparicio, tuvo una gran remontada. Paso del último al cuarto lugar clasificatorio y con su flamante D.T no ha perdido en seis partidos( ganó 4 y empató 2).

El encuentro de esta noche, abre un final abierto y está cargado de expectativa debido también a la rivalidad acentuada en los últimos 20 años entre estos dos clubes importantes de nuestra ciudad.

El que gane el juego de hoy será rival de Juventud Unida o del El Hollín, equipos que juegan esta noche desde las 21, 30 en la cancha albirroja de las calles 25 de Mayo y Azul.

Este trascendental encuentro de semifinales del campeonato oficial que organiza la Liga de Fútbol de Las Flores, afiliada al Consejo Federal de AFA, será transmisión central de FM ALPHA 91.5.

