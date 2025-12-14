J. Unida y El Hollín quieren ser finalistas

Esta noche desde las 21, 30 Hs se enfrentarán en el estadio albirrojo. El domingo pasado en la cancha del Centro de Educación Física N° 6 empataron 1 a 1. Antes, jugarán en el mismo estadio y también por el pase a la final, la primera división femenina de Juventud Unida frente a Deportiva y la reserva del local con la de El Taladro.

Por Flavio Iacomini

Otra gran tarde noche futbolística en el estadio de “Los Millonarios”. A las nueve y media de la noche comenzará a definirse la semifinal revancha entre el local Juventud Unida y su rival El Hollín, partido más que difícil para los dos, ya demostrado esto en la ida donde igualaron 1 a 1.

El Hollín, con toda su artillería futbolística, va de visitante a buscar la tan ansiada clasificación en un año duro y competitivo donde el equipo de Eduardo Sandez y Silvio Carpinetti, buscó ser siempre protagonista del torneo.

Por su parte Juventud Unida, bajo la dirección técnica de Adrián Caputo, tratará de hacer valer su localía, en un partido donde se anuncia para esta noche el regreso del zurdo Nicolás Patrault, que volverá a vestir la camiseta número diez del albirrojo.

Antes del encuentro que cerrará la actividad futbolística de día domingo, desde las 17 hs jugarán en el mismo estadio las primeras divisiones de Futbol Femenino de Juventud Unida y Juventud Deportiva. Este partido de semifinal, será revancha del que jugaron el pasado fin de semana donde las albiverdes ganaron 3 a 0.

Luego a las 19 hs, en el estadio de 25 de Mayo y Azul, jugarán la revancha los locales con El Taladro en divisional Reserva. En el primer cruce, también de semifinales y en cancha de los verdes, jugado el partido el sábado anterior, igualaron 0 a 0.

About The Author