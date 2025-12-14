Las Leoncitas perdieron la final ante Países Bajos el campeonato Mundial Junior

La selección argentina de hockey femenino cayó por 2-1 ante el combinado europeo y se quedó con la medalla de plata en Santiago de Chile.

Las Leoncitas, selección argentina femenina de hockey, perdieron por 2-1 ante Países Bajos en la final del Mundial Junior de Santiago de Chile y obtuvieron la medalla de plata, pese al gol final de Lara Casas.

Luego de un primer tiempo muy disputado, las europeas pegaron primero. En el quinto córner a su favor, Tellier consiguió desviarla y anotó a los 25 minutos. Segundos más tarde, Guusje Moes estampó el 2-0.

Pese a la desventaja, las dirigidas por Juan Martín El Gato López no tiraron la toalla. Casas, con una genial arrastrada, descontó la diferencia a los 38 de acción. Sin embargo, el marcador no sufrió más modificaciones.

De esta forma, las neerlandesas se convirtieron en tricampeonas del certamen y máximas ganadoras con seis trofeos. Por su parte, la Albiceleste amplió su medallero a dos medallas doradas, cinco de plata y una de bronce.

La mendocina Milagros Alastra fue premiada como la Rising Star of the Year (Estrella en Ascenso del Año) por la Federación Internacional de Hockey.

