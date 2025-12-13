13 de diciembre de 2025

Reprogramado: El Taller Más Arte cierra este lunes el ciclo 2025 con una gran feria

El Taller que dirigen los Prof. Axel Nygaard y Lucila Beaudoin invita a una Feria de Arte que tendrá lugar el próximo lunes 15 de diciembre desde las 19:30hs. hasta las 22hs. en la vereda de su sede, ubicada en Hipólito Irigoyen 191. En principio el evento se iba a desarrollar hoy pero ante la posibilidad de lluvias para esta tarde y noche se decidió cambiar la fecha. «Nuestros estudiantes los esperan con diferentes puestos donde mostrarán su talento y compartirán su pasión por el arte», indica la nota llegada a nuestra redacción. Se podrá además recorrer los stands y descubrir un mundo de arte: grabados, dibujos, objetos en madera, cerámica, fanzines, imanes, pinturas y sorpresas. También habrá budines y cafetería de «La Colorada».

