13 de diciembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Murió Héctor Alterio, figura fundamental del cine y el teatro argentino y español

2 minutos de lectura
1 hora atrás Fm Alpha
La Academia del Cine de España confirmó este sábado el fallecimiento de Héctor Alterio, uno de los actores más emblemáticos de la Argentina, ocurrido en Madrid, ciudad en la que residía desde hace varios años. Alterio, cuya carrera abarcó teatro, cine y televisión, deja un legado difícil de igualar en la historia artística del país y también en Europa, donde desarrolló gran parte de su trayectoria profesional. La noticia fue replicada por el presidente de España, Pedro Sánchez, quien escribió en sus redes sociales: “Lamento profundamente el fallecimiento de Héctor Alterio, actor inmenso y querido, que dejó una huella imborrable en el cine, el teatro y la televisión. Su talento y su humanidad seguirán vivos en cada uno de sus trabajos. Todo mi cariño a su familia y amigos”. Alterio nació en Buenos Aires en 1929 y debutó en 1948 con la obra Prohibido suicidarse en primavera, de Alejandro Casona. Su formación en arte dramático lo llevó a fundar la compañía Nuevo Teatro durante la década del 60, con el objetivo de renovar la escena argentina en un período marcado por la experimentación cultural y el auge de nuevas propuestas teatrales. Su consagración en el cine llegó con Todo sol es amargo, estrenada en 1966, que le abrió las puertas a una carrera que lo llevaría a convertirse en uno de los intérpretes más destacados de su generación. En 1975, Alterio debió exiliarse en España tras recibir amenazas de muerte por parte de la Triple A, en un contexto de violencia política que antecedió al golpe de Estado de 1976 y al inicio de la última dictadura cívico-militar en la Argentina. Ya en España, continuó su carrera con destacadas actuaciones y fue reconocido en 2004 con el Goya de Honor de la Academia de Cine, institución de la que también formaba parte.

Fuente: Minuto Uno

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Hoy y mañana el Show de patín artistico que te hará volar en Deportiva

1 hora atrás Fm Alpha
4 minutos de lectura

Bernardo Lemma Concejal de LLA: “Soy como vaca de pobre, me gusta estar en la calle”

3 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

«Del Borde Teatro»: nueva función de «Retrato de un robo que salió mal»

24 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Reprogramado: El Taller Más Arte cierra este lunes el ciclo 2025 con una gran feria

2 minutos atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Murió Héctor Alterio, figura fundamental del cine y el teatro argentino y español

1 hora atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Hoy y mañana el Show de patín artistico que te hará volar en Deportiva

1 hora atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

¡Vamos chicas!: Las Leoncitas, con «Vitu» Falasco, juegan la final del Mundial Junior ante Países Bajos

2 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.